На повестке дня – депутинизация: в Польше стартовал "Съезд народных депутатов" России

Российские оппозиционные политические деятели 20 февраля в Варшаве (Польша) открыли Второе пленарное заседание "Съезда народных депутатов России". На повестке дня был проект новой Конституции Российской Федерации, предусматривающий депутинизацию, деимпериализацию и денуклеаризацию государства.

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Председательствовал на собрании экс-депутат госдумы Александр Осовцов. Инициатором и организатором съезда стал бывший российский депутат Илья Пономарев, единственный, кто в 2014 году голосовал против незаконного "присоединения" Крыма к РФ. О событии рассказали в Facebook организации.

В повестке дня – проект новой Конституции, которая "отменит самодержавную роль президента и децентрализует Россию путем передачи полномочий регионам и органам местного самоуправления, исключит возможность возврата России к имперскому устройству".

В проекте документа также предусмотрено, что территориям, которые захотят обрести независимость и государственный суверенитет, не будут препятствовать.

Также депутаты обсудили "дорожную карту к свободным и справедливым выборам, начиная с муниципального уровня и выше". Нынешнюю провластную партию "Единая Россия" и федеральную службу безопасности предложено признать преступными организациями.

Акт о мире, который хотели назвать "Декретом о мире", должен будет "положить конец войне, подтвердить деоккупацию аннексированных территорий Украины, включая Донбасс и Крым, вывести все армейские подразделения с территории других стран, поставить задачу достижения глобальной ядерной безопасности путем передачи права применения ядерного оружия из ведения национальных государств в руки международных организаций". Это вариант денуклеаризации РФ, чтобы она больше никому не могла угрожать "красной кнопкой".

В России предлагается провести так называемую люстрацию и поговорить о создании "коалиционной переходной администрации в статусе временного правительства". Временное правительство, как известно, уже существовало в России в 1917 году и было свергнуто большевиками.

Напомним, что первый "Съезд народных депутатов России" проходил 4-7 ноября 2022 года в Яблонне (Польша).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илья Пономарев заявлял, что в зимний период война России против Украины не остановится и не "заморозится". Он также прогнозировал, что ВС РФ будут продолжать попытки наступления в Донецкой области.

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