На пляже в Италии после нападения ос умер украинец: все подробности трагедии

В Италии на пляже умер 47-летний украинец – мужчина заметил возле себя рой ос и хотел спрятаться от них в воде. Из-за того, что у мужчины аллергия на этих насекомых, он сильно испугался и, по предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

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Об этом сообщило издание Corriere della Sera. Трагедия произошла в субботу, 27 июля, в городе Кротоне на юге Италии.

Сначала считалось, что причиной смерти украинца стал анафилактический шок от укуса осы, однако следов укусов медики не нашли. Поэтому, по предварительное информации, у него случился сердечный приступ и он утонул.

"Увидев насекомых, пострадавший попытался спастись, нырнув в море. Именно там у него, скорее всего, случился сердечный приступ или смертельная остановка сердца, в результате чего он утонул. По словам свидетелей, сложность спасения пострадавшего была именно в массовом присутствии преследовавших его ос. Они были настолько агрессивными, что жалили любого, кто приближался, включая полицейских и карабинеров", – пишут журналисты.

Спасатели установили, что осы разместились на пляже, "проделав дыры в песке". Мэр города Винченцо Восе распорядился запретить использование данного участка пляжа специальным муниципальным постановлением.

По данным издания, погибший 47-летний украинец работал инженером, в Кротоне он приехал на отдых с семьей.

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