Слава Україні!

Видео дня

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Главное к концу недели. Суббота, 24 января 2026

Сегодня в выпуске:

Переговоры в Абу-Даби

О переговорах в Абу-Даби и "мирном процессе". Подробности переговоров по-прежнему неизвестны. Из того, что не было достигнуто никаких договоренностей, кроме договоренности о том, чтобы продолжать переговоры и провести их новый раунд на следующей неделе, скорее следует, что российская сторона использует старую и известную советскую переговорную тактику – встречаться, что-то обсуждать, выдвигать свои требования, ждать, пока переговорная группа другой стороны обсудит эти требования со своим руководством, затем снова встречаться, снова что-то обсуждать, настаивать на своих прежних требованиях или выдвигать новые, в зависимости от обстоятельств. Так ссср годами вел переговоры с США в Женеве о сокращении и ограничении ядерных вооружений. Например, переговоры о договоре ОСВ-2 велись в течение семи лет – с 1972 по 1979 годы. Переговоры и договоре о ликвидации ракет средней дальности велись в течение трех лет. Переговоры о прекращении советской агрессии в Афганистане и выводе оттуда советских войск велись в течение почти четырех лет. Поэтому опыт затягивания времени, выдвижения разнообразных требований, несогласия с условиями другой стороны у России огромный.

Реальная позиция России – это варварские ракетные и дроновые террористические атаки по жилым домам в Киеве, Харькове, других украинских городах и по украинской энергетической инфраструктуре. Реальная позиция России – это заморозить Украину, взять ее холодом, заставить пойти на капитуляцию.

Есть, однако, один характерный момент, отличающий переговоры в Абу-Даби от переговоров советских делегаций с американскими в 70-е и 80-е годы. Тогда переговоры с обеих сторон вели профессиональные дипломаты. Сейчас на все три стороны переговоров в них участвовал, кажется, один профессиональный дипломат – Сергей Кислица, да и то работающий сейчас в Офисе президента Украины, а не в министерстве иностранных дел. Стив Виткофф и Джаред Кушнер, занимающие странные должности "друг президента" и "зять президента", являются де-факто коллективным госсекретарем США, поскольку именно они, а не официальный госсекретарь Марко Рубио представляют США на самых значимых международных переговорах. Во все три делегации входили высокопоставленные военные и разведчики.

Значит ли это, что обсуждались в основном военные вопросы? Но военные не решают ничего сами по себе – ни в США, ни в Украине, ни в России.

Одно понятно. Как и было понятно задолго до переговоров в Абу-Даби. путин согласится приостановить войну только, если увидит, что у него серьезные проблемы в экономике, которые ведут к невозможности иметь достаточно ресурсов для продолжения войны и одновременного поддержания социальных стандартов, гарантирующих ему спокойствие внутри страны и незыблемость его власти. Но от своей цели – уничтожения Украины и восстановления российской империи, он никогда не откажется.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) остался 1091 день.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.