На Мальдивах при взрыве пострадал глава парламента: подозревают теракт. Фото

В столице Мальдив Мале в результате взрыва пострадал бывший президент страны, а ныне спикер парламента Мохамед Нашид.

Как сообщает в Twitter мальдивская полиция, кроме него ранения получили еще четыре человека – трое охранников и иностранец, который проходил мимо (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Нашида и других пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Глава Министерства внутренних дел страны Имран Абдулла сказал агентству АР, что угрозы для жизни бывшего президента нет.

Проводится расследование. Правоохранители рассматривают версию теракта.

Как пишут местные СМИ, из-за инцидента было созвано экстренное заседание парламента.

В 2008-2012 годах Мохамед Нашид был президентом Мальдив. Сейчас ему 53 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во Франции мужчина, вооруженный ножами, убил женщину-полицейского. Правоохранители квалифицировали это как террористический акт.