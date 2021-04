Во Франции мужчина с криком "Аллах акбар!" зарезал полицейскую в участке: власти заявили о теракте

Во Франции в полицейском участке коммуны Рамбуйе в пятницу, 23 апреля, мужчина, вооруженный двумя ножами, убил женщину-копа. Преступление расследуется правоохранителями как теракт.

Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс. Его комментарий транслировался на Twitter-странице правительства страны. В это же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Twitter, что страна "не сдастся в борьбе с исламистским терроризмом".

Как передает Evening Standard, убийца был застрелен коллегами погибшей при задержании. Во время нападения, по сообщениям некоторых СМИ, нападавший кричал: "Аллах акбар".

Полицейские позже выяснили, что нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса, прибывший во Францию в 2009 году. В Рамбуйе он переехал недавно и работал курьером.

На учете мужчина не состоял, полиции он также не был известен в симпатиях к исламистам.

Погибшая – 49-летняя мать двоих детей, которая работала в полиции с 1993 года. Женщина получила смертельное ранение в шею. Предварительно, она возвращалась на рабочее место после перерыва вскоре после полудня, когда мужчина вошел в участок.

