Во Франции мужчина с криком "Аллах акбар!" зарезал полицейскую в участке: власти заявили о теракте

Во Франции в полицейском участке коммуны Рамбуйе в пятницу, 23 апреля, мужчина, вооруженный двумя ножами, убил женщину-копа. Преступление расследуется правоохранителями как теракт.

Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс. Его комментарий транслировался на Twitter-странице правительства страны. В это же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Twitter, что страна "не сдастся в борьбе с исламистским терроризмом".

Как передает Evening Standard, убийца был застрелен коллегами погибшей при задержании. Во время нападения, по сообщениям некоторых СМИ, нападавший кричал: "Аллах акбар".

Полицейские позже выяснили, что нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса, прибывший во Францию в 2009 году. В Рамбуйе он переехал недавно и работал курьером.

На учете мужчина не состоял, полиции он также не был известен в симпатиях к исламистам.

Погибшая – 49-летняя мать двоих детей, которая работала в полиции с 1993 года. Женщина получила смертельное ранение в шею. Предварительно, она возвращалась на рабочее место после перерыва вскоре после полудня, когда мужчина вошел в участок.

🇫🇷 Last minute 🇫🇷



A policewoman is killed at the Rambouillet police station, in the Ile-de-France region, after being atacked with a knife. The assailant has died after being shot by the police. The motivations for the attack are still unknown. #France pic.twitter.com/MFWeWvHiNA — GeoPolNews (@GeoPolNewS1) April 23, 2021

📹 "Il faut arrêter de régulariser les clandestins. Quand un homme entre chez nous en violant la loi française, en étant en situation irrégulière, il faut sortir de la loi la possibilité de le régulariser." #Rambouillet pic.twitter.com/EsppXkAwkT — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 23, 2021

Как ранее писал OBOZREVATEL, 29 октября террорист из Туниса напал на прихожан церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомшн в Ницце (Франция). Это произошло после того, как президент Макрон выступил в защиту свободы слова, обсуждая тему карикатур на пророка Мухаммеда. Преступник ножом перерезал горло 60-летней женщине и зарезал 54-летнего церковника, когда тот готовился к мессе. От ранений, нанесенных исламистом, также скончалась 44-летняя уроженка Бразилии.

В сети публиковали видео со спецоперации по задержанию террориста в Ницце.