На Кубе произошел второй блекаут за два дня: обесточены даже объекты критической инфраструктуры

На Кубе в субботу произошел новый блекаут. После второго за сутки сбоя в национальной электроэнергетической системе без света осталось около 10 млн человек.

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Обесточены даже объекты критической инфраструктуры, в том числе больницы. Подробности сообщает издание Тhe Нill.

За последние 24 часа Куба переживает второй блекаут.

"В 6:15 утра (в субботу, 19 октября. – Ред.) произошел новый полный сбой национальной электроэнергетической системы. Работаем над ее восстановлением", – говорится в сообщении официального Telegram-канала Cuba Electrical Union.

Госагентство работает над восстановлением электропитания больниц и ключевых центров обслуживания, которые были обесточены еще после первого сбоя.

"Они настойчиво и неустанно работают над восстановлением электрической системы, по приоритетам, чтобы достичь стабильности. Мудрость и уравновешенность тех, кто являются главными героями этих сложных часов, многие из которых молоды, вызывают восхищение", – заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель после встречи с представителями компетентных служб по обсуждению возможных путей решения проблемы перебоев со светом.

По данным кубинского госагентства, из-за выхода из строя одной из основных электростанций страны без света остались около 10 млн человек. При этом центральная и восточная подсистемы, добавили там, не пострадали.

Причиной двухкратного широкомасштабного блекаута на Кубе назвали санкции, наложенные в США, оружия на электростанциях и дефицит топлива, частично спровоцированный ураганом "Милтон".

Напомним, утром 18 октября на Кубе остановилась электростанция Antonio Guiteras, что повлекло за собой каскадный эффект отключения всех других станций.

Ситуация в энергосистеме страны была напряженной и до этого уже неделю на Кубе была введена система жесткой экономии электричества. А после аварии на одной из ключевых электростанций страна погрузилась во тьму.