На Кипре вспыхнули масштабные лесные пожары, страна попросила о помощи. Фото и видео

На Кипре в горном регионе разгорелся масштабный лесной пожар. Власти страны обратились за помощью к Израилю и государствам Европейского Союза.

Огонь уничтожил большие участки леса, сгорела также частная собственность вблизи деревни Аракапас, сообщает Associated Press. Из-за пожара были эвакуированы жители по меньшей мере семи населенных пунктов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Президент Кипра Никос Анастасиадис отметил, что главным приоритетом является спасение человеческих жизней, тем, кто потерял свои дома, предоставляют жилье. По его словам, для борьбы с пламенем мобилизовали весь государственный аппарат. Кроме того, в ходе расследования причин возгорания был задержан 67-летний мужчина.

Ситуация осложнялась тем, что ветер разносил огонь по холмистой местности сразу в нескольких направлениях. Без света остались восемь кипрских деревень.

Для помощи в тушении пожара Греция направит на Кипр два самолета, еще два предоставит Израиль, столько же должно прибыть из Италии.

Местные спасатели продолжают работать над ликвидацией огня. К ним присоединились вертолеты кипрской национальной гвардии, полиции и британских военных, которые находятся на двух базах на острове.

Как сообщал OBOZREVATEL, небольшой городок Литтон в Канаде практически полностью сгорел из-за пожара, который возник на фоне аномально высокой жары. Более тысячи человек из городка и его окрестностей покинули свои дома.