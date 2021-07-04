На Кипре вспыхнули масштабные лесные пожары, страна попросила о помощи. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Мир
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На Кипре вспыхнули масштабные лесные пожары, страна попросила о помощи. Фото и видео

На Кипре в горном регионе разгорелся масштабный лесной пожар. Власти страны обратились за помощью к Израилю и государствам Европейского Союза.

Огонь уничтожил большие участки леса, сгорела также частная собственность вблизи деревни Аракапас, сообщает Associated Press. Из-за пожара были эвакуированы жители по меньшей мере семи населенных пунктов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Лесные пожары на Кипре.
Видео дня

Президент Кипра Никос Анастасиадис отметил, что главным приоритетом является спасение человеческих жизней, тем, кто потерял свои дома, предоставляют жилье. По его словам, для борьбы с пламенем мобилизовали весь государственный аппарат. Кроме того, в ходе расследования причин возгорания был задержан 67-летний мужчина.

Ситуация осложнялась тем, что ветер разносил огонь по холмистой местности сразу в нескольких направлениях. Без света остались восемь кипрских деревень.

Огонь разносит ветром.

Для помощи в тушении пожара Греция направит на Кипр два самолета, еще два предоставит Израиль, столько же должно прибыть из Италии.

Местные спасатели продолжают работать над ликвидацией огня. К ним присоединились вертолеты кипрской национальной гвардии, полиции и британских военных, которые находятся на двух базах на острове.

Спасатели борются с огнем.
На Кипре загорелись леса.

Как сообщал OBOZREVATEL, небольшой городок Литтон в Канаде практически полностью сгорел из-за пожара, который возник на фоне аномально высокой жары. Более тысячи человек из городка и его окрестностей покинули свои дома.

Кипрпожар