На Кипре турки-киприоты напали на миротворцев ООН: что известно

На Кипре турки-киприоты напали на миротворческие силы ООН (UNFICYP). Это произошло, когда последние пытались помешать им строить дорогу в буферной зоне, разделяющей "греческую" и "турецкую" части острова.

Видео дня

Об этом сообщило агентство AP. Инцидент произошел в пятницу во время работ по укладке дороги от села Арсос на севере острова до села Пила.

Во время столкновения десятки турок-киприотов атаковали небольшую группу словацких и британских солдат ООН, троим из которых довелось обратиться за помощью.

Эта агрессия представляет собой серьезную эскалацию напряженности, невиданную на острове уже много лет.

Данная дорога, где произошел конфликт, дала бы киприотам-туркам прямой доступ к Пиле в обход контрольно-пропускного пункта на северной окраине британской военной базы, одной из двух баз, которые Великобритания сохранила после обретения Кипром независимости от британского колониального господства в 1960 году.

Греки-киприоты воспринимают строительство дороги как шаг с военной целью в уязвимом месте вдоль буферной зоны, которая простирается на 180 километров.

"Угрозы безопасности миротворцев ООН и нанесение ущерба имуществу ООН неприемлемы и представляют собой серьезное преступление по международному праву, которое будет преследоваться по всей строгости закона", – говорится в заявлении миротворческих сил, известных как UNFICYP.

Представитель UNFICYP Алим Сиддик заявил, что ООН не откажется от продолжения "блокирования или срыва строительства дороги ненасильственными средствами", несмотря на нападение в пятницу. Он сказал, что строительство дороги нарушит мандат сил по поддержанию статус-кво в буферной зоне.

Власти киприотов-турок обвинили в конфликте миротворцев ООН, назвав их действия "неприемлемыми".

Президент Совета ЕС Шарль Мишель и глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель осудили нападения и призвали к деэскалации ситуации.

Посольства Великобритании, Франции и ООН выступили с совместным заявлением, в котором выразили "серьезную обеспокоенность" строительством дороги, а также призвали к немедленному прекращению работ и осудили нападения как "совершенно неприемлемые".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кипре произошел пожар в российском центре науки и культуры. Здание расположено в столице островного государства Никосии. Пожар якобы начался после того, как в здание бросили коктейль "Молотова".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!