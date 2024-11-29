На Кипре подтвердили, что собираются вступить в НАТО, несмотря на возражения Турции

Президент Республики Кипр Никос Христодолидис заявил, что его страна намерена стать членом НАТО. В настоящее время она ведет переговоры с Вашингтоном о путях вступления в Североатлантический альянс.

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Об этом сообщает издание Skai. Там подчеркнули, что решение Кипра двигаться в этом направлении принято, несмотря на ожидаемое вето со стороны Турции.

По словам Христодулидиса, со США обсуждаются предлагаемые уровни членства республики в НАТО. Также он добавил, что тот факт, что Кипр не может быть государством-членом Альянса из-за возражения Турции, лишает армию страны многих возможностей по модернизации и приобретению военной техники.

Его заявление сигнализирует о намерении Кипра отойти от длительной политики нейтралитета, которая достигает времен Холодной войны, и прозвучало после встречи президента в октябре с американским лидером Джо Байденом.

На днях греческая газета Kathimerini писала, что лидеры обсуждали планы Кипра по членству в НАТО, а после этого президент республики затронул такую же тему в разговоре с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте во время саммита Европейского политического сообщества в Бухаресте.

Христодолидис признал, что Кипр не может присоединиться к НАТО сейчас из-за вето Турции, но добавил, что Кипрская национальная гвардия должна улучшить свой оборонный потенциал при поддержке США.

Он упомянул стратегическое расположение Кипра как страны-члена Европейского Союза, ближайшей к Ближнему Востоку, в пользу планируемой модернизации военной инфраструктуры. В частности, указал на переговоры с США по модернизации кипрской авиабазы, на которой сейчас размещены американские морские пехотинцы и самолеты V-22 Osprey.

"Когда все станет на свои места, Республика Кипр может стать членом НАТО", – выразил убеждение Христодолидис.

Впрочем, он не уточнил, как обойти вето Турции, которая не признает Республику Кипр, а в северной части острова дислоцирует более 35 тысяч своих военных. На вопрос журналистов о сроках подачи потенциальной заявки на вступление в НАТО президент ответил: "Чем меньше мы об этом говорим, тем ближе мы к нашей цели".

Почему Турция против Кипра в НАТО

Кипр с 1974 года фактически разделен на две части – южную и северную. На севере острова существует самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Турцией. Там проживает в основном турецкое население. В то же время почти две трети южной части острова Кипр занимает международно признанная Республика Кипр с преимущественно греческим населением, член Евросоюза с 2004 года.

Согласно международному праву, Республика Кипр сохраняет суверенитет над всей территорией, входившей в нее до 1974 года. "Северный Кипр" отделен от остального острова буферной зоной. Эту линию, разделяющуя остров на два сектора, охраняет контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP).

По правилам Североатлантического альянса, в него не может быть включена страна с нерешенными территориальными проблемами (Республика Кипр контролирует около 60% острова, остальную территорию занимает "Турецкая республика Северного Кипра").

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на неназванных должностных лиц Министерства обороны страны писало, что в Анкаре любую заявку Кипра на членство в НАТО считают "неприемлемым событием". Там говорят, что это нарушит "деликатный баланс по кипрской проблеме и негативно повлияет" на любые мирные переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Турция также была против присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, потому что якобы хотела разрешить с ними ситуацию с "поддержкой" этими странами запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). По мнению экспертов, в Анкаре делали это публично, чтобы извлечь максимальную выгоду.

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