'На карту поставлено наше будущее': в МИД Чехии заявили, что поражение Украины откроет двери для новых войн в Европе

Государство-террорист Россия без колебаний напало бы на другие страны бывшего Восточного блока, если бы ему разрешили, ведь российские имперские амбиции не знают границ. Поэтому партнеры не могут допустить поражения Украины, которое 2откроет двери для следующих "СВО" Путина".

Такое убеждение выразил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает "Ceske Noviny". Он выступил в Фонде мира Сасакавы в Токио, заявив, что события в украинском государстве ставят на карту и будущее других стран.

"Поражение Украины принесло бы новые ресурсы победителям и открыло бы двери для дальнейших "специальных военных операций" в Центральной и Восточной Европе... Война в Украине – это также и наша война. На карту поставлено наше будущее. Если мы позволим России уничтожить Украину, если ее агрессия останется безнаказанной, за ней последуют другие хищники по всему миру", – процитировало его издание.

По мнению главы чешской дипломатии, объединившись, союзники должны установить границы российским имперским амбициям, а значит, продолжать помогать Украине и усиливать давление на Россию и ее сторонников с помощью санкций.

По словам Липавского, речь которого также напомнила о вступлении Чехии в НАТО 25 лет назад, европейцы долгое время страдали от "стратегической прокрастинации" после окончания холодной войны.

"Мы верили, что падение коммунизма принесло эру мира, демократии и процветания. Но это привело к игнорированию четких предупреждений, будь то война России в Грузии, аннексия Крыма или убийства оппонентов московского режима", – объяснил чешский министр.

Он добавил, что пока Европа еще мечтала о вечном мире, Кремль уже находился с ней в геополитическом конфликте. А нападение России на всю Украину два года назад привело к пробуждению, когда Запад наконец-то понял, что "цель диктатора Путина – разрушить архитектуру европейской безопасности и реорганизовать ее в угоду РФ".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО будет воевать с Россией, если Украина проиграет в войне с агрессором. В Москве уже отреагировали на эти слова: представитель МИД РФ, пропагандист Мария Захарова устроила в сети очередную истерику.

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