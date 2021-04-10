На Карибах началось мощное извержение вулкана: людей эвакуировали. Фото и видео

На острове Сент-Винсент в Карибском море в пятницу, 9 апреля, начал извергаться вулкан Суфриер. Последний раз его активность была зафиксирована 40 лет назад, 13 апреля 1979 года.

Об этом стало известно из сообщения Национальной службы по чрезвычайным ситуациям NEMO SVG в Twitter. Мощное извержение произошло утром в пятницу, второе, более слабое, случилось вечером (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Reuters

Местных жителей начали эвакуировать из опасных зон поблизости вулкана – "красной" и "оранжевой" – в более безопасные районы. Процесс был осложнен плохой видимостью из-за большого количества пепла.

Reuters

Reuters

Из-за значительной активности вулкана пепел и запах серы доносились до столицы островного государства Кингстауна.

По данным National Geographic, эвакуация 20-30 тысяч местных жителей началась за день до извержения. Сейчас остров находится на опасной стадии активности вулкана.

Reuters

CalvertJonesArt

Скриншот. NEMO SVG в Twitter

Скриншот. NEMO SVG в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, фотографу из Исландии Гардару Олафу удалось снять с очень близкого расстояния невероятные кадры извержения вулкана Фаградальсфьядль.