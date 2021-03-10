На Камчатке началось извержение самого крупного действующего вулкана Евразии. Фото и видео

В России на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка, что является наибольшим действующим вулканом в Евразии.

Фото и видео появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что из жерла вулкана шел густой дым. Также в кадр попали раскаленные обломки горной породы.

Отметим, высота вулкана достигает 4649 метров. Извержение происходит раз в несколько лет. Ученые опасаются, что это может привести к нарушениям экологического баланса рек.

Кроме того, потоки лавы могут повредить близлежащие дороги. Раскаленная масса может размыть пути и затруднить передвижение. В зоне особого внимания расположенные в непосредственной близости от горы и населенные пункты Ключи и Козыревск.

Отмечается, что в последний раз извержение вулкана происходило с октября 2020 по февраль 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об извержении вулкана Этна, который находится в Италии. Из-за этого природного процесса власти приняли решение закрыть аэропорт.

Напомним, что на острове Ява в Индонезии активизировался вулкан Мерапи. В связи с этим были эвакуированы люди из близлежащих поселков.