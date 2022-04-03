На границе Мексики и США застряли полторы тысячи украинцев: выяснились подробности

Украинцы, которые спасаются от войны, продолжают прибывать в пограничный мексиканский город Тихуана, чтобы получить убежище в США. На сегодняшний день там застряло около 1500 граждан.

Об этом сообщает CNN. При этом число беженцев на американо-мексиканской границе может очень быстро возрасти до двух тысяч.

Директор по делам мигрантов Энрике Лусеро ожидает, что все граждане смогут попасть на территорию Штатов, однако в данный американские власти пока не спешат пускать к себе украинцев. Поэтому Тихуана работает над тем, чтобы превратить спортивный объект во временное убежище для прибывающих.

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Американский волонтер Инна Левиен признается, что за последние три дня количество беженцев из Украины выросло вчетверо. По ее словам, как только мигранты прибывают на границу, их вносят в список и дают номер. Это позволяет не стоять в очереди на въезд. Само время ожидания перехода может занять более 24 часов.

Волонтер отметила, что Тихуана сыграла важную роль в оказании помощи. В городе всячески способствуют тому, чтобы мигранты имели место для ночлега и были обеспечены всем необходимым.

Ранее стало известно, что США готовы принять до 100 тысяч украинцев, бегущих от войны. О соответствующем решении 24 марта заявил глава Белого дома Джо Байден.

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