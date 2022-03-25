Байден официально заявил о приеме беженцев из Украины: сколько людей смогут попасть в США

США готовы принимать в своей стране граждан Украины, которые спасаются от войны, развязанной Россией. Получить убежище в американских городах смогут до 100 тысяч человек.

Об этом сообщил президент США Джо Байден в четверг, 24 марта. "Сегодня я объявил, что Соединенные Штаты примут до 100 000 украинцев и других беженцев, спасающихся от российской агрессии", – написал президент США Джо Байден в Twitter в четверг, 24 марта.

"Мы сосредоточены на воссоединении семей и предоставлении убежища попавшим в беду", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России в Украину нашу страну покинули более 3,6 миллиона человек. Большинство из них выехали в Польшу.

По данным ООН, за месяц из-за атак российских оккупантов в Украине погибли более 900 мирных жителей, еще около 1500 человек получили ранения.

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