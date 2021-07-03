На город в Японии сошел оползень: без вести пропали десятки людей. Видео

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Мир
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На город в Японии сошел оползень: без вести пропали десятки людей. Видео

После сильного проливного дождя в городе Атами, префектуре Сидзуока, Япония, произошел масштабный оползень. В результате разрушены более десяти жилых домов, без вести пропали около 20-ти людей.

Об этом сообщило издание Kyodo News. Последствия стихийного бедствия пытаются ликвидировать спасательные службы и силы государственной самообороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Премьер-министр Ёсихидэ Суга провел переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Ясуфуми Танахаши по поводу оползня и других бедствий, связанных с проливными дождями, которые наносят колоссальный ущерб инфраструктуре этого региона.

Видео дня
На японский город сошел крупный оползень.

Сейчас правительство собирает информацию о сложившихся обстоятельствах и помощи, которую необходимо оказать людям, оставшимся без крова над головой. Продолжается поисково-спасательная операция.

Оползень в Японии.

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Япония