На город в Японии сошел оползень: без вести пропали десятки людей. Видео

После сильного проливного дождя в городе Атами, префектуре Сидзуока, Япония, произошел масштабный оползень. В результате разрушены более десяти жилых домов, без вести пропали около 20-ти людей.

Об этом сообщило издание Kyodo News. Последствия стихийного бедствия пытаются ликвидировать спасательные службы и силы государственной самообороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Премьер-министр Ёсихидэ Суга провел переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Ясуфуми Танахаши по поводу оползня и других бедствий, связанных с проливными дождями, которые наносят колоссальный ущерб инфраструктуре этого региона.

Видео дня

Сейчас правительство собирает информацию о сложившихся обстоятельствах и помощи, которую необходимо оказать людям, оставшимся без крова над головой. Продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщал OBOZREVATEL: