На Гаити взорвался бензовоз, погибли 60 человек: появились подробности. Видео

На севере Гаити взорвался грузовик с бензином, в результате чего погибли 60 человек. Инцидент произошел в ночь на вторник, 14 декабря.

Об этом сообщило издание Associated Press. Отмечается, что бензовоз взорвался в городе Кап-Аитьен. Сначала стало известно о 40 погибших, позже число жертв выросло до 60 человек.

Как стало известно, автоцистерна попала в ДТП и опрокинулась, в результате чего горючее начало вытекать. Взрыв прогремел тогда, когда местные жители набирали в ведра бензин.

Дэйв Лароуз, инженер-строитель, работающий в Кап-Аитьене, рассказал изданию, что находился за рулем, когда увидел машины скорой помощи и толпу людей, собравшихся вдоль дороги около часа ночи. Он видел, как некоторые люди использовали ведра, чтобы унести бензин с собой. В Гаити испытывают острую нехватку топлива, а цены на газ стремительно растут.

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Местная газета Le Nouvelliste сообщила, что в больницу были госпитализированы десятки человек с ранениями. Из-за нехватки коек их приходится размещать прямо во дворе медучреждения.

"Мы ошеломлены", – сказал изданию врач Калхил Тюренн.

Как сообщила The Washington Post, премьер-министр Ариэль Генри рассказал, что его администрация разворачивает полевые госпитали в этом районе, чтобы помочь пострадавшим.

Он добавил, что опустошен после сообщения о случившемся.

"На всей территории будет объявлен трехдневный национальный траур в память о жертвах этой трагедии, которую переживает вся нация Гаити", – написал он в Twitter.

Другие подробности трагического случая пока неизвестны. В полиции не сразу отвечают на звонки СМИ и не предоставляют больше информации.

В сети появилось видео с места рагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября в столице африканского государства Сьерра-Леоне, городе Фритаун, столкнулись бензовоз и еще один грузовик. В результате взрыва погибли 144 человека.