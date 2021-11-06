В Сьерра-Леоне взорвался бензовоз: почти сотня погибших. Фото и видео

В столице африканского государства Сьерра-Леоне городе Фритаун ночью в субботу, 6 ноября, прогремел взрыв. В жилом районе Веллингтон на Бай-Бурех-роуд столкнулись бензовоз и еще один грузовик.

Об этом на своей странице в Facebook написала мэр Фритауна Ивонн Аки-Савьерр. В результате инцидента погиб 91 человек, передает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На данный момент точное количество погибших неизвестно, объем ущерба, нанесенного городу, также устанавливается.

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На место ЧП прибыли представители Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, полиция и заместитель мэра столицы Сьерра-Леоне.

Группа реагирования на стихийные бедствия городского совета Фритауна должна заняться оценкой последствий взрыва и нужд пострадавших.

По данным издания Daily Sabah, сразу после столкновения двух грузовиков люди бросились собирать топливо, которое вытекало из разбитого бензовоза. После этого раздался взрыв, начался пожар. Огонь быстро перекинулся на близлежащие дома и магазины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября в крупнейшем госпитале Афганистана в Кабуле произошло два взрыва. Они последовали за стрельбой