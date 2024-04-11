На фоне российских обстрелов Украины в ЕС хотят выяснить, сможет ли НАТО защитить их энергоинфраструктуру – Bloomberg

В Европейском союзе соберутся на заседание, чтобы обсудить, какую роль НАТО может сыграть в защите энергетической инфраструктуры континента от возможного нападения. Обеспокоенность в этом вопросе возникла на фоне российских обстрелов Украины.

Об этом в среду, 10 апреля, сообщило издание Bloomberg. По данным журналистов, заседание состоится на следующей неделе.

Как говорится в материале, Бельгия, которая председательствует в блоке, спросит государства-члены, какой вклад Альянс может внести в борьбу с широким спектром угроз, включая диверсии, кибератаки и тактику гибридной войны. Также министры обсудят, как финансировать трансграничную инфраструктуру.

В справочном документе, с которым ознакомились в Bloomberg, сказано, что война против Украины показала, что "энергетика была, есть и, вероятно, будет намеренно и активно использоваться в качестве оружия".

"Чтобы создать энергетическую систему, которая будет способствовать безопасности всех государств-членов и суверенитету Европы, необходимо признать, что к гражданскому характеру энергетики насильственно присоединяется стратегический, военный аспект", – говорится в документе.

СМИ пишет, что мониторинг энергетической инфраструктуры в 27 государствах-членах и их морях – непростая задача, особенно по мере того, как блок движется к более цифровой энергетической сети и выделяет децентрализованные возобновляемые источники энергии.

После начала российского вторжения в Украину энергетическая инфраструктура Евросоюза стала объектом возможного саботажа, примером чего стал ряд взрывов на газопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года. Еще один трубопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию, был поврежден, в то время как российские военные корабли были замечены проходящими через Ла-Манш.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате последних атак по энергетической инфраструктуре Украины крупнейшие повреждения были нанесены тепловой и гидрогенерации. Поэтому производство электроэнергии пришлось сократить и увеличить импорт электричества из Европы.

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