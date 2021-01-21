Филиппины всколыхнуло сильное землетрясение. Видео

На юге Филиппин 21 января произошло сильное землетрясение магнитудой 7 – 7.1.

Толчки земли зафиксировали в 12:23 по времени UTC, передает Геологическая служба (USGS) США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Угрозы цунами после землетрясения не было.

Уточняется, что эпицентр располагался в 219 километрах к юго-востоку от города Пундагитан. Очаг залегал на глубине 139 километров.

Местное издание Inquirer писало, что землетрясение сильно ощущалось в одном из крупнейших городов Давао.

Видео землетрясения на Филиппинах:

#Earthquake Magnitude 7.1 Caught On Camera Davao City #Philippines | Sheryl Beldeniza pic.twitter.com/API3gdSEqo — Brijesh K N Tiwari (@brijeshkntiwari) January 21, 2021

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