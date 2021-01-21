Филиппины всколыхнуло сильное землетрясение. Видео
На юге Филиппин 21 января произошло сильное землетрясение магнитудой 7 – 7.1.
Толчки земли зафиксировали в 12:23 по времени UTC, передает Геологическая служба (USGS) США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Угрозы цунами после землетрясения не было.
Уточняется, что эпицентр располагался в 219 километрах к юго-востоку от города Пундагитан. Очаг залегал на глубине 139 километров.
Местное издание Inquirer писало, что землетрясение сильно ощущалось в одном из крупнейших городов Давао.
Видео землетрясения на Филиппинах:
#BREAKING: Um forte #Terremoto de magnitude 7,0 é sentido na cidade de #Davao, #Mindanao, Filipinas, hoje (21).#earthquake #EarthquakePH #EarthquakeDavaoOccidental #terremotoindonesia #Sismo #Temblor #lindol #Indonesia #Palau #MagupungIsland #Philippines #Gempa #21dejaneiro pic.twitter.com/fVBEXpxL4E— Universo News1👽🚀 (@UniversoNews1) January 21, 2021
#Earthquake Magnitude 7.1 Caught On Camera Davao City #Philippines | Sheryl Beldeniza pic.twitter.com/API3gdSEqo— Brijesh K N Tiwari (@brijeshkntiwari) January 21, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 19 января в Аргентине произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5. Некоторые населенные пункты в результате остались без электричества.
В Италии в этот же день неожиданно стал извергаться вулкан Этна.
14 января на острове Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение силой 6,2. Оно разрушило множество зданий, среди которых – больница и 60 жилых домов. В целом стихийное бедствие унесло жизни 34 человек, пострадали более 600, были эвакуированы несколько тысяч.