Филиппины всколыхнуло сильное землетрясение. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
3,2 т.
Землетрясение

На юге Филиппин 21 января произошло сильное землетрясение магнитудой 7 – 7.1.

Толчки земли зафиксировали в 12:23 по времени UTC, передает Геологическая служба (USGS) США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Угрозы цунами после землетрясения не было.

Уточняется, что эпицентр располагался в 219 километрах к юго-востоку от города Пундагитан. Очаг залегал на глубине 139 километров.

Эпицентр подземных толчков

Местное издание Inquirer писало, что землетрясение сильно ощущалось в одном из крупнейших городов Давао.

Видео землетрясения на Филиппинах:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ночь на 19 января в Аргентине произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5. Некоторые населенные пункты в результате остались без электричества.

  • В Италии в этот же день неожиданно стал извергаться вулкан Этна.

  • 14 января на острове Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение силой 6,2. Оно разрушило множество зданий, среди которых – больница и 60 жилых домов. В целом стихийное бедствие унесло жизни 34 человек, пострадали более 600, были эвакуированы несколько тысяч.

Филиппины