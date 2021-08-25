На День Независимости Украины желто-голубые флаги появились в разных уголках планеты. Фото

День Независимости Украины, который грандиозно отметили в нашей стране, стал отличительным праздником и в других государствах. Этнические украинцы, проживающие в эмиграции, собрались 24 августа на совместную акцию, чтобы вывесить желто-украинский флаг, знамя, которое всех нас объединяет, на главных улицах, площадях, зданиях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в Facebook. На электронную почту ведомства поступили десятки фотографий, которые были сделаны в честь национальной независимости и флага.

Видео дня

"За последние дни сине-желтый флаг развевался в самых удивительных уголках мира: в древнем городе Петра в Иордании и на Пирамиде Солнца в Мексике, у Тауэрского моста в Лондоне и над высокогорным озером Пластырь в Греции", – с гордостью указали во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ко Дню Независимости Украины в национальные цвета нашей страны были подсвечены такие знаковые локации как Бурдж-Халифа в Дубае и Ниагарский водопад в Канаде.