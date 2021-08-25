На День Независимости Украины желто-голубые флаги появились в разных уголках планеты. Фото

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Мир
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На День Независимости Украины желто-голубые флаги появились в разных уголках планеты. Фото

День Независимости Украины, который грандиозно отметили в нашей стране, стал отличительным праздником и в других государствах. Этнические украинцы, проживающие в эмиграции, собрались 24 августа на совместную акцию, чтобы вывесить желто-украинский флаг, знамя, которое всех нас объединяет, на главных улицах, площадях, зданиях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в Facebook. На электронную почту ведомства поступили десятки фотографий, которые были сделаны в честь национальной независимости и флага.

Сантьяго, Чили.
Скопье, Северная Македония.
Видео дня
Таллин, Эстония.
Тетикуан, Мексика.

"За последние дни сине-желтый флаг развевался в самых удивительных уголках мира: в древнем городе Петра в Иордании и на Пирамиде Солнца в Мексике, у Тауэрского моста в Лондоне и над высокогорным озером Пластырь в Греции", – с гордостью указали во внешнеполитическом ведомстве.

Торонто, Канада.
Фредерик, Канада.
Хельсинки, Финляндия.
Париж, Франция.
Баальбек, Ливан.
Берлин, Германия.
Берн, Швейцария.
Будапешт, Венгрия.
Бухарест, Румыния.
Вена, Австрия.
Вулкан Везувий, Италий.
Гора Триглав, самая высокая точка Сербии.
Дублин, Ирландия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ко Дню Независимости Украины в национальные цвета нашей страны были подсвечены такие знаковые локации как Бурдж-Халифа в Дубае и Ниагарский водопад в Канаде.

День флага УкраиныДень Независимостифлаг УкраиныМинистерство иностранных дел Украины