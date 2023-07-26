Возможность выхода Венгрии из Европейского союза становится все более реальной. В стране наблюдается самый высокий уровень инфляции и ключевой процентной ставки в ЕС.

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Об этом заявил бывший управляющий центральным банком Венгрии Андраш Симор. По его словам, дефицит бюджета Венгрии увеличился до рекордной отметки.

"Вероятность этого, если в прошлом году она составляла 10%, то к настоящему времени возросла до 20–30%. Это четверть пути", — сказал он.

По его словам, Венгрия столкнулась с рекордным дефицитом бюджета после того, как премьер-министр Виктор Орбан начал активно расходовать деньги перед прошлогодними выборами, на которых ему удалось одержать победу. В стране также наблюдается самый высокий уровень инфляции и ключевой процентной ставки в Европейском союзе.

Более того, около 30 миллиардов долларов помощи от Евросоюза по-прежнему заблокированы со стороны Венгрии. Симор подчеркнул, что эти средства задерживаются из-за несоблюдения правительством Орбана "демократических обязательств" и, как предполагается, из-за проблем с коррупцией.

"Я боюсь, что правительство Венгрии приведет страну к ситуации, когда выход из Европейского Союза станет реальной альтернативой", — сказал Симор.

Он также сказал, что не ожидает, что экономика Венгрии рухнет.

"Я скорее ожидаю медленного скольжения", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня Орбан заявил, что контрнаступления ВСУ нельзя допустить. Тогда его очень "обеспокоило", что Украина может понести потери: Орбан заявил, что контрнаступательная украинская операция якобы станет "кровавой бойней", и подчеркнул, что "наступающая сторона понесет большие потери, чем обороняющаяся".

Перед тем же "друг Путина" также выступал с заявлением, что украинцам на поле боя не победить. По его словам, военные действия Украины обречены, а дальнейшая помощь якобы приведет только к новым жертвам.

При этом, по мнению Орбана, "неважно, кто к кому вторгся".