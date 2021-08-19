В Буркина-Фасо экстремисты совершили нападение: погибли почти 50 человек

На севере Буркина-Фасо в среду, 18 августа, исламские экстремисты устроили засаду на колонну. В происшествии погибли 30 мирных жителей и 17 солдат, добровольцев.

Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на правительство. Боевики, связанные с "Аль-Каидой" и группировкой "Исламское Государство", не взяли ответственность за новое нападение в городах Арбинда и Горгаджи в Сахельском регионе.

Однако в западноафриканской стране все чаще именно они атакуют государственные силы безопасности. В результате недавнего нападения в другом месте на севере Буркина-Фасо погибли 30 человек, из них 15 – солдаты и четыре добровольца. Незадолго до этого экстремисты устроили засаду на группу солдат на западе страны. Тогда они убили 12 человек.

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Экстремистское насилие и ответные меры вооруженных сил уже привели к гибели тысяч жителей и перемещению около 1,3 миллиона человек. Местные боятся, что всплеск насилия будет и дальше распространяться.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на севере Буркина-Фасо произошел теракт, в результате которого были убиты по меньшей мере 138 мирных жителей. Эта атака стала наиболее смертоносной с 2015 года.