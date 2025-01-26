На Британских островах бушевал шторм: люди без света, повреждены более 100 школ, есть погибший. Фото

На Британских островах в разгар урагана Эовин около миллиона домовладений остались без электроэнергии, многие дороги и железнодорожные пути были заблокированы. В Республике Ирландия погиб 20-летний мужчина.

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Жертву стихии звали Каспер Дудек. Во время шторма на его машину в Рафо (графство Донегол) упало дерево, передает BBC.

Скорость ветра достигла рекордных для региона 114 миль в час (примерно 183, 5 километра в час). Дерек Хайнс, управляющий директор североирландской Northern Ireland Electricity, сообщил журналистам о "разрушительном ущербе" электросети.

"Мы никогда ничего подобного не видели", – сказал он.

В Северной Ирландии (Соединенное Королевство) было зафиксировано более 1800 случаев блокирования дорог упавшими деревьями, ветками и другим мусором. 100 школ сообщили о "значительном повреждении некоторых зданий". Часть из них не сможет открыться в понедельник.

Тем временем в Шотландии (Соединенное Королевство) полиция заявила, что отреагировала более чем на 2000 инцидентов, связанных с непогодой.

В Республике Ирландия по состоянию на вечер пятницы без электричества было 625 000 пользователей. Национальный сетевой оператор охарактеризовал ущерб, нанесенный электроэнергетической инфраструктуре, как "беспрецедентный, широкомасштабный и обширный".

По состоянию на вечер воскресенья, 26 января, в регионе продолжал действовать желтый уровень погодной опасности. Еще одно желтое предупреждение было объявлено из-за снега и гололеда.

Спустя два дня после пика урагана в метеобюро Северной Ирландии сообщили: "Учитывая продолжающиеся восстановительные работы, последствия могут оказаться более масштабными, чем можно было бы ожидать при ветрах такой силы".

В автономии вернули свет 210 000 потребителям, но около 75 000 продолжали находится в "блэкауте". Власти заявляли, что 109 000 человек все еще оставались без воды и 126 000 находились в потенциальной опасности.

"Мы считаем, что нам понадобится около 10 дней, чтобы завершить ремонт, необходимый для возобновления подачи электроэнергии всем", – сказал Хайнс, управляющий директор Northern Ireland Electricity.

Как писал OBOZ.UA, ранее в этом месяце ы штате Новый Южный Уэльс (Австралия) сильный шторм оставил без электричества десятки тысяч жителей. Регион оказался в зоне действия области низкого давления. Это спровоцировало разрушительные ветры и ливни.

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