В Австралии десятки тысяч человек остались без электричества из-за непогоды: региону грозит наводнение

В штате Новый Южный Уэльс, Австралия, сильный шторм оставил без электричества десятки тысяч жителей. Регион оказался в зоне действия области низкого давления, которая принесла разрушительные ветры и ливни, что повлекло за собой предупреждение о возможных наводнениях.

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Об этом пишет Reuters. По сообщению энергетической компании Ausgrid, в субботу утром около 28 000 домов и предприятий в Сиднее остались без света, в то время как в Ньюкасле и регионе Хантер проблемы с электроснабжением затронули еще 15 000 человек.

С пятницы службы чрезвычайных ситуаций получили более 2800 вызовов, большинство из которых касались сваленных деревьев и поврежденных зданий.

"Ситуация по-прежнему динамична, и я призываю людей в пострадавших районах быть в курсе последних предупреждений о чрезвычайных ситуациях и следовать советам экстренных служб", – заявила федеральный министр по чрезвычайным ситуациям Дженни Макаллистер.

Она также анонсировала выделение дополнительного финансирования для ликвидации последствий стихии.

Метеорологи предупреждают, что опасные погодные условия – включая ливни, разрушительные ветры со скоростью до 100 км/ч и возможные наводнения – сохранятся в ближайшие дни в разных частях штата.

Стихийная беда произошла лишь через несколько дней после того, как предыдущий шторм оставил без электричества более 200 000 человек в Новом Южном Уэльсе. Все чаще экстремальные погодные явления связывают с изменением климата, которое, по данным научного агентства Австралии, приводит к более интенсивным кратковременным ливням, засухам, тепловым волнам и повышенному риску лесных пожаров в стране.

Напомним, если в феврале температура упадет до –5°C и ниже, украинцам могут вернуть графики отключений света. Пока энергетическая система стабильна, но защита критических объектов остается ключевой задачей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша готова увеличить поставки электроэнергии на Украину, если Словакия прекратит свои поставки. Решение зависит от запроса украинской стороны, а польские операторы готовы к возможному экспорту.

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