На 88-м году жизни скончался американский телеведущий, причастный к фразе 'В СССР секса нет': чем он еще запомнился

Ушел из жизни известный американский тележурналист Фил Донагью. 88-летний телеведущий скончался вечером в воскресенье, 18 августа.

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Об этом сообщил The Wall Street Journal. Смерть Донагью подтвердила в понедельник, 19 августа, представительница его семьи Сьюзи Аронс.

По ее словам, Фил мирно ушел из жизни, находясь в окружении семьи: жены-актрисы Марло Томас, сестры, детей и внуков, а также любимого золотистого ретривера Чарли. Его смерть наступила в результате продолжительной болезни.

Какая именно была болезнь у Донагью – не сообщается. Однако семья покойного попросила, чтобы вместо похоронных венков и цветов все, кто хочет сделать доброе дело для него, пожертвовали детской исследовательской больнице или поддержали фонд Фила Донагью.

Что известно о Фила Донагью

Фил Донагью был одним из пионеров телевизионного жанра ток-шоу и создателем формата дневной теледискуссии с активным участием зрителей в студии. Его программа The Phil Donahue Show стала культовой и выходила в эфир 29 лет – с 1967 по 1996 год.

Донагью родился в 1935 году в Кливленде. Он начинал по телевидению ассистентом режиссера и внештатным корреспондентом, а в 1967 году начал вести собственную программу "Шоу Фила Донагью".

Фил дебютировал по собственному шоу в городе Дейтон. В его программе обсуждались острые и противоречивые темы, которые часто вызывали разногласия. Также именно на шоу Донагью зрители впервые смогли задавать вопросы гостям во время эфира. Впоследствии шоу набирало популярность и переехало сначала в Чикаго, а в 1985 году – в Нью-Йорк.

Донахью провел на телевидении более шести тысяч передач. Пришедшие после него молодые ведущие учились у Фила общению с аудиторией, умению держать зрителя в напряжении и создавать на шоу атмосферу легкости и праздничности.

Программа Фила Донагью привела к популярности многих будущих звезд телеэкрана, открыла двери для подобных дневных ток-шоу, включая "Шоу Опры Уинфри" и другие.

В 1992 году Донахью вел теледебаты между кандидатами на пост президента от Демократической партии, губернатором Арканзаса Биллом Клинтоном и бывшим губернатором Калифорнии Джерри Брауном.

"В СССР секса нет"

Донагью также приобрел широкую известность в советские времена благодаря телемостам СССР-США, которые он проводил вместе с Владимиром Познером, начиная с 1986 года. В этих программах жители еще недавно разделенных железным занавесом стран могли разговаривать друг с другом.

Во время одного из таких телемостов прозвучала знаменитая фраза "В СССР секса нет", ставшая символом эпохи.

Ее сказала во время телемоста с Бостоном в июне 1986 года одна из зрительниц, отвечая на слова американки. И у этой фразы есть продолжение.

Американка заявила, что все женщины в СССР из-за войны в Афганистане должны перестать заниматься сексом со своими мужчинами, тогда они не шли бы воевать.

Советская зрительница ответила ей: "В СССР секса нет, и я против этого. Но у нас есть любовь. И вы во время войны во Вьетнаме тоже не переставали спать со своими мужчинами".

Однако этого никто уже не помнит. А фраза "В СССР секса нет" стала знаменитой.

Награды

Фил Донагью 20 раз получал национальную премию "Эмми": десять из них – как самый лучший ведущий ток-шоу и еще десять – как автор лучшей программы в жанре ток-шоу.

В мае 2024 года Фил Донагью был удостоен Президентской медали Свободы от Джо Байдена – одной из самых высоких гражданских наград в США.

Как сообщал OBOZ.UA, в тот же день, что и Фил Донагью – 18 августа скончался легендарный актер Ален Делон. Секс-символ европейского кинематографа 60-80-х было также 88 лет.