'Мы знаем позицию Германии': в Румынии сделали заявление о возможности предоставления Украине Patriot

Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр высказал большие сомнения относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Хотя, когда Германия призвала страны ЕС и НАТО усилить украинскую ПВО, румынский лидер Клаус Йоханнис говорил, что готов рассмотреть этот вопрос.

Как оказалось, ничего из этого президент не обсуждал с правительством, решение будет принято в Высшем совете обороны. Об этом заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку, передает информационный канал Digi24.

Он указал на три страны, которые имеют на вооружении Patriot, – Польша, Румыния и Германия. Причем сказал, что его государство вряд ли отдаст свою систему Украине.

"Мы знаем позицию Германии. В нашей стране, согласно Конституции, верховным главнокомандующим армией является президент. У меня еще не было с ним дискуссий после его визита в США, но были переговоры с министром обороны, у которого есть большие сомнения по поводу передачи этой одной из систем, которые должны быть переданы Украине", – указал Чолаку.

По его словам, решение будет принято в Высшем совете обороны совместно с Йоханнисом, в ходе рассмотрения этого вопроса они будут акцентировать на том, что в первую очередь будет "хорошо для Бухареста".

"Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение в отношении Румынии, прежде всего хорошее", – заявил премьер.

Журналисты напомнили, что президент Клаус Йоханнис недавно во время своего визита в США заявил, что на встрече шла интенсивная дискуссия о том, кто может предоставить системы ПВО Украине. Такой вопрос был задан и Румынии. Глава страны ответил Байдену, что "для поиска решения ему придется обсудить это в совете обороны". При этом он назвал недопустимым, чтобы сама Румыния "осталась без средств ПВО".

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус заявил о намерениях страны выкупить у США три РСЗО HIMARS и передать их Украине. В то же время некоторые немецкие политики выступают за то, чтобы российские дроны над западом Украины сбивали системы ПВО, расположенные на восточных границах НАТО (в Польше, Румынии).

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