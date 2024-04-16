'Мы слишком долго делегировали': Боррель призвал Европу взять на себя 'стратегическую ответственность' за свою безопасность

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что участие США в Европе "становится менее определенным", поэтому полномасштабная война России против Украины представляет угрозу существованию ЕС. По его убеждению, Европа "слишком долго делегировала свою безопасность" Америке и сейчас должна взять ответственность за свою защиту.

В своей новой книге "Европа между двумя войнами" (Europe between 2 wars) высокий представитель ЕС по внешней политике пишет, что Европа в очень короткие сроки должна стать способной защищать континент самостоятельно, чтобы иметь средства для надежного сдерживания любого агрессора.

"Мы слишком долго делегировали свою безопасность США, а за последние 30 лет после падения Берлинской стены мы разрешили тихое разоружение", – отметил Боррель.

Действующая европейская экономическая система хорошо работала в мирное время, однако ввиду агрессии РФ против Украины нужны изменения. По убеждению Борреля, если РФ достигнет своих захватнических планов по Украине, то не остановится и пойдет дальше.

Боррель отмечает необходимость усилить оборонное сотрудничество внутри ЕС, а также важность технологического скачка оборонной промышленности.

Одним из основных уроков войны против Украины является то, что технологическое преимущество является ключевым, говорится в публикации.

"Особенно, когда сталкиваешься с противником, для которого жизни не стоят многое. Нам нужна собственная оборонная промышленность, чтобы удовлетворить наши потребности", – отметил топ-дипломат ЕС.

Боррель подчеркнул, что каждый европеец должен понимать, что эффективная оборона – "необходимое условие выживания нашей социальной, экологической и демократической модели".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Боррель призвал европейские страны не рассчитывать на защиту блока со стороны США в случае войны. Он отметил, что сейчас "открытый зонтик" над странами НАТО зависит от того, "кто правит в Вашингтоне".