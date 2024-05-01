'Мы не сбавляли темпов': в Госдепе заверили, что давление США на Россию не изменилось

Политика Соединенных Штатов в вопросах санкций против России из-за ее вторжения в Украину не изменилась. Эта политика состоит в "привлечении РФ к ответственности за ее нарушение территориальной целостности и суверенитета".

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател. Такими словами, он прокомментировал информацию обослаблении санкций США против российских банков.

"Могу сказать только в общих чертах: когда дело доходит до наших усилий привлечь РФ к ответственности за ее нарушение территориальной целостности и суверенитета наших украинских партнеров, мы не сбавляли темпы укрепления санкций, которые начали вводить с февраля 2022 года, с момента этого вторжения", – сказал Пател.

"Мы будем продолжать принимать меры как для того, чтобы продолжать поддерживать наших украинских партнеров, так и для привлечения РФ к ответственности посредством санкций, экспортного контроля и других мер", - добавил американец.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Минфин США – именно это министерство отвечает за американские санкции – объявил об ослаблении ограничений против группы российских банков. Согласно лицензии Управления по контролю за иностранными активами, запрет на операции с подсанкционными банками РФ будет снят до 1 ноября 2024 года. Запад коснется центробанка России и еще 9 финучреждений

Таким образом, в РФ будут иметь возможность проводить транзакции, связанные с добычей, производством, переработкой, транспортировкой энергоресурсов. Однако открывать счета в подсанкционных банках и проводить операции, не связанные с энергетикой, по-прежнему запрещено.

Между прочим, западные банки, продолжившие работать в РФ в 2023 году, уплатили более 800 млн. евро налогов – в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. При этом Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP объявили о совокупной прибыли более 3 млрд. евро в 2023 году.

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