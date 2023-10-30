'Мы должны привыкнуть к мысли': министр обороны Германии заявил об опасности войны в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что миру следует быть готовым к войне в Европе. Это может произойти на фоне обострения на Ближнем Востоке и военных действий, которые РФ второй год ведет против Украины.

Об этом Писториус рассказал в эфире телеканала ZDF. По его словам, немцы должны быть морально готовы к таким последствиям.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", – указал Писториус.

Он заявил, что Бундесвер должен защитить Германию и "приготовиться к войне". Для этого ведомство провело реорганизацию структуры. Также был создан специальный фонд на сумму 100 миллиардов долларов.

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В этой связи нельзя говорить, что правительство Германии медленно реагирует на новые угрозы, с которыми столкнулся мир.

"Скорее, чем сейчас, не бывает", – подчеркнул глава минобороны Германии.

Писториус добавил, что Берлин приложит максимальные усилия, чтобы в регионе Ближнего Востока не произошло еще большей эскалации.

"Следует понимать, что усилением Бундесвера никто не занимался много лет, было напрасно потрачено 30 лет, и это "испорченное" время нельзя наверстать за 19 месяцев", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может готовиться к конфликту со странами Североатлантического альянса. Она стремится провести перераспределение оружия массового поражения и сформировать новые силы на финской границе.

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