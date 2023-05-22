'Мы должны быть мотивированы': президент Чехии призвал к разгрому России в Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине. По его словам, мотивацией должен быть исторический опыт.

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Такое заявление Павел сделал во время выступления на мемориальном мероприятии в память о жертвах нацистских преследований на Терезинском национальном кладбище. Об этом сообщает издание Idnes.

"На данный момент я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших совместных усилий по разгрому России в Украине. Наш исторический опыт, о котором мы сегодня говорим, должен быть нашим мотивом. Правильно, что мы это помним и соотносим с сегодняшней ситуацией, только так мы можем не повторять ошибок прошлого", – сказал Петр Павел.

Чешский лидер добавил, что граждан Чешской Республики и всей Европы беспокоят трудности повседневной жизни, вызванные экономическими и социальными последствиями войны.

"Усталость от войны оказывает давление на политиков и затрудняет управление государственными финансами. Будет все труднее сохранять единство в поддержку Украины", – считает он.

Стоит отметить, что президент Чехии Петр Павел, отставной генерал и бывший военный советник НАТО, заявил, что Украине нужно больше вооружения для того, чтобы начать контрнаступление и освободить захваченные Россией территории. Он призвал партнеров ускорить поставку военной помощи украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину по масштабам и разрушениям напоминает Вторую мировую войну. Он подчеркнул, что худшим в истории является повторение ошибок.

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