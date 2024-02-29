'Мы будем готовы': Дуда оценил вероятность нападения России на страны НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не верит, что страна-агрессор Россия нападет на НАТО, если Альянс будет к этому готов. Но такой сценарий возможен только при условии, что союзники будут сильными.

По его словам, нападают якобы только на тех, кого можно легко победить. Об этом Дуда заявил в интервью Fakt.

"Я не верю в это (нападение России, – ред.), потому что считаю, что мы будем готовы. Конечно, это все при условии, что мы будем сильными. На сильных не нападают. Нападают на слабых. На тех, кого можно легко победить", – сказал он.

Дуда также высказал мнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин, вероятно, жалеет о нападении на Украину.

"Я думаю, что если бы Путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы не напал на Украину", – заявил он.

Президент Польши добавил, что он уверен, что НАТО обладает огромной силой, и его члены "смогут немедленно защитить себя", потому что обладают "храбрыми профессиональными солдатами" и "лучшей техникой".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы.