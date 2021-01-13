Швейцария ужесточила и продлила карантин до весны из-за мутанта COVID-19

В Швейцарии усилили ограничительные меры из-за COVID-19, а также продлили действие карантина до конца зимы (вместо 22 января).

Главной причиной таких жестких шагов называют распространение в стране "британского" штамма коронавируса, который считается более заразным, пишет Swiss Info.

В дополнение к закрытию баров и ресторанов, с 18 января правительство обязало закрыться магазины, торгующие "второстепенными товарами".

Новые правила также установили требование о дистанционной работе во всех случаях, когда это возможно. В других случаях на рабочих местах обязательным станет ношение маски, даже если сотрудники находятся на расстоянии друг от друга.

Киоски и заправки смогут работать только до 7 часов вечера и закрываться на воскресенье.

Вместе разрешили собираться максимум пяти людям, включая детей. Будут ли закрываться школы, должна решить местная власть. Добавим: горнолыжным курортам в стране работать разрешили.

"Количество заражений – на очень высоком уровне, и риск дальнейшего роста очень велик, учитывая новый, более заразный штамм вируса", – говорится в сообщении правительства.

Вице-президент Гай Пармелин заявил, что это нелегкое решение, но "абсолютно необходимое".

Отметим, в Швейцарии обнаружили уже 127 случаев "британского" мутанта COVID-19.

По данным на 13 января, в целом в стране коронавирусом заразились более 490 тыс. человек, умерли более 8,5 тыс. инфицированных. Согласно официальной статистике, в Швейцарии наблюдается рост количества активных случаев COVID-19.

Данные на 13 января worldometers.info

Новые случаи, выявленные за день worldometers.info

Активные случаи worldometers.info

Динамика смертности worldometers.info

Онлайн карта распространения коронавируса:

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