"Может быть опасно": посол призвал украинцев не посещать Израиль без крайней необходимости

Посещать Израиль без крайней необходимости не стоит, заявил украинский посол в этой стране Евгений Корнийчук. Он объяснил эту рекомендацию потенциальной опасностью и осложненной логистикой.

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Ситуацию дипломат прокомментировал в эфире объединенного телемарафона "Єдині новини" 2 октября. Он сказал, что посольство сейчас не советует гражданам Украины путешествовать в Израиль с туристической целью.

"Потому что это опасно и это затруднено в связи с тем, что многие авиакомпании отказываются летать в Израиль. Фактически, безопасно летать только израильскими авиакомпаниями", – заявил Корнийчук.

Он объяснил: сейчас в эту страну без ограничений летает самый большой израильский авиаперевозчик El Al и несколько местных лоукостов.

После ракетного обстрела, совершенного Ираном вечером 1 октября, воздушное пространство уже открыто, аэропорт "Бен-Гурион" работает.

Впрочем, Корнийчук советует отложить поездку, если это возможно, потому что неизвестно, как ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться дальше.

"Не исключается, что Израиль сделает обстрелы или атаку в ответ Ирану. Скорее всего, этот вопрос сейчас будет рассматриваться непосредственно военным кабинетом. И это обострение может продолжиться на неограниченное время. Более того, напоминаю, что операция в Ливане продолжается. На юг Ливана зашли подразделения ЦАХАЛа. И это опять же не добавляет безопасности в этой ситуации. Потому что обстрелы с ливанской стороны также продолжаются", – заявил посол.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 1 октября, как раз перед массированной иранской атакой, в Тель-Авиве двое палестинцев совершили теракт. Один был вооружен винтовкой, другой – ножом. Сначала они напали на людей в трамвае, затем вышли на улицу и продолжили атаку.

– В результате семь человек погибли, еще 16 пострадали. Среди раненых есть украинка с двойным гражданством.

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