'Европа должна говорить с США единым голосом': Мерц призвал европейских лидеров хорошо подготовиться к встрече с Трампом

Фридрих Мерц, лидер германской консервативной оппозиции и кандидат в канцлеры Германии, призвал европейских лидеров выступать на переговорах с США единым голосом. Он подчеркнул, что только согласованность позиций гарантирует силу Европы на мировой арене и эффективное взаимодействие с новой администрацией президента Дональда Трампа.

Видео дня

Такое заявление он сделал при выступлении на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Мерц подчеркнул, что европейцы должны как можно скорее организовать встречу с Трампом, но только после тщательной координации между собой.

"Убежден, мы должны быть готовы встретиться как можно скорее. Но есть одна предпосылка: я бы не хотел, чтобы любой европейский лидер поехал в Вашингтон, не попытавшись перед этим скоординировать то, что мы им говорим с нашей европейской точки зрения. Как только у нас есть общая европейская позиция, нас воспринимают как сильного партнера в Вашингтоне", – заявил Мерц.

По его мнению, нельзя допустить, чтобы лидеры ЕС прибыли в Вашингтон, каждый говоря только от имени своей страны.

По мнению политика, именно консолидированные действия позволили Европе в первую каденцию Трампа успешно отстоять свои интересы в торговом конфликте, когда США ввели пошлины на европейскую продукцию. Тогда ЕС ответил зеркальными мерами, установив тарифы на американские товары, в том числе джинсы Levi's, виски и мотоциклы Harley-Davidson.

По мнению Мерца, единственный способ защитить европейские интересы – это действовать решительно исходя из согласованной стратегии и вести переговоры с позиции силы.

"Единственный способ решить эти проблемы – быть сильным с европейской стороны и вести переговоры с американской стороной с позиции силы, выясняя, где у нас общая политика, и выясняя, где у нас наши собственные интересы", – сказал он. .

Несмотря на то, что пока он лично не общался с новоизбранным президентом США, Мерц сообщил, что направил Трампу поздравительное письмо по случаю инаугурации.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности. Он подчеркнул, что "жизненно важно" поддерживать единство в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!