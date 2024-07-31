'Можем выйти на реальную Третью мировую': Портников объяснил, чем может обернуться победа Трампа и его 'заигрывание' с Путиным

С большой долей вероятности война в Украине растянется на длительное время, хотя, возможно, боевые действия и не будут такими активными, как сейчас. И если на выборах в США победит кандидат в президенты Дональд Трамп, ему придется учитывать, что Китай через поддержку России будет пытаться дестабилизировать Европу, чтобы не дать Штатам возможности сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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В то же время Трампу предстоит самому убедиться, что его заигрывания с российским диктатором Владимиром Путиным не приведут к миру, поэтому США вынуждены будут принимать решение о своей роли в российско-украинской войне, а мир окажется на грани Третьей мировой. Такое мнение высказал известный журналист и публицист Виталий Портников.

По его мнению, все идет к тому, что война в Украине будет продолжаться еще долго. В частности, это очень вероятный сценарий в случае прихода в Белый дом Дональда Трампа, который свою избирательную кампанию строит, в том числе, и на обещаниях "окончить войну в Украине за 24 часа".

"Я думаю, что все стороны конфликта скорее выберут бесконечную войну в Украине. Потому что это будет устраивать всех. Соратники Дональда Трампа говорят о том, что они должны отказаться от присутствия в Европе, чтобы сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но фокус в том , что это все связанные вещи. Россия является союзником КНР. Если вы отказываетесь от противодействия России, и она усиливается в Европе, пытается подчинить себе бывшие советские республики, то так же вы усугубляете амбиции Китая, показывая свою беспомощность", – отметил Портников.

Журналист уверен, что эта ситуация – не секрет для Кремля. Путин понимает, почему Пекину выгодно продолжение войны в Европе – и рассчитывает, что в дальнейшем поддержка со стороны КНР будет расти.

"В интересах Си Цзиньпина усугубить нестабильность в Европе, чтобы у администрации нового американского президента, тем более если это будет Дональд Трамп, не было возможности полностью приступить к событиям в Азии. В этой ситуации Китай должен связать руки США всюду, где он сможет .На Ближнем Востоке, в Центральной Европе. Всюду будут предприниматься действия для того, чтобы Штаты вынуждены были тушить пожар", – заявил Портников.

Это крайне важное обстоятельство в команде Трампа, обещающего завершить войну в Украине "одним телефонным звонком", похоже, в счет не берут. Следовательно, в случае его победы в невозможности договориться с Путиным ему придется убедиться на собственном опыте.

"Я думаю, что его ждет фиаско, когда он будет пытаться договориться с Владимиром Путиным, и что ему придется принимать решение о роли Соединенных Штатов в войне России против Украины, учитывая эту неудачу. И мы тогда можем, кстати, выйти на реальную Третью мировую войну. Я считаю, что избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов является вполне реальным шансом на полноценную Третью мировую войну между великими государствами, а не на те гибридные варианты, которые мы наблюдаем последние несколько лет", – резюмировал публицист.

Напомним, ранее Портников объяснил, способен ли Трамп остановить войну в Украине. По убеждению журналиста, победа Дональда Трампа в президентских выборах США вряд ли кардинально изменит ситуацию в Украине, несмотря на его громкие обещания прекратить боевые действия и сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Главная причина состоит в том, что у него нет инструментов влияния на российского диктатора Владимира Путина.