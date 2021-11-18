Мировое сообщество наконец должно сделать выводы относительно политики РФ в рамках существующего миропорядка. С распадом СССР Россия перестала быть супердержавой, оставшись в суженом территориальном пространстве со значительно уменьшенным людским ресурсом. Даже в границах бывшего СССР, Москва на некоторое время потеряла реальные рычаги давления и влияния. Однако благодаря сохраненном потенциале разведывательных органов еще времен Союза, которые полностью перешли под российское управление, Москва стала восстанавливать утраченный авторитет и влияние.

Многие кадры, которые работали на таких сложных направлениях как США и Западная Европа частично были перепрофилированы для работы на постсоветском пространстве. Они были внедрены во все поры общества стран бывшего СССР с целью ведения деструктивной работы. Была развернута работа громадного масштаба, которая, однако, имела свои ограничения в виде трудного экономического положения в самой России, которая не могла финансировать все проекты своих разведорганов не только по подкупу политических элит новообразованных держав, но даже для нормальной выплаты зарплат своих высококвалифицированных кадров военной (ГРУ) и политической разведки (СВР).

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Однако, когда с 2000 г. цены на энергоносители стали стремительно расти, что позволяло обеспечить с профицитом бюджет государственного развития РФ за счет поставок на внешние рынки нефти и газа, у Москвы появились новые возможности вмешательства во внутренние дела соседних стран. Конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии и Приднестровье Кремлю удалось законсервировать, перевести в режим управляемых, с помощью которых осуществлялось влияние на Азербайджан, Грузию, Армению и Молдову. Беларусь и Казахстан стали на путь сближения и интеграции с РФ, поэтому создавать там вооруженные конфликты Кремлю не было смысла. Латвия, Литва и Эстония с распадом СССР сразу решительно стартанули на интеграцию с НАТО и ЕС, а местное русскоязычное население в своем большинстве было за такой вектор развития, который сулил вхождение в элитный клуб богатых европейских стран, а значит и солидный уровень жизни, который куда повыше, чем в России образца 90-х. Да и Брюссель с Вашингтоном помогли Балтийским странам на евроинтеграционном пути, считая их природными союзниками в возможном противостоянии с РФ.

В Средней Азии дела у Кремля шли с переменным успехом. Киргизстан и Таджикистан попали в орбиту притяжения Москвы, тогда как Туркменистан и Узбекистан благодаря своей более ярко выраженной родовой клановости были менее уязвимы перед российскими спецслужбами.

Отдельно стоящим государством, которое имело исключительно важное значение для РФ была Украина. Без Украины Россия была евразийским государством. В случае заполучения Киева на свою сторону Москва становилась европейской страной с древней традицией государственности. Для этого всячески поддерживается миф о триедином народе и что русские есть прямыми потомками Киевской Руси, что совсем не так. В первой половине 90-х гг. Москва запустила в Крыму сценарий провоцирования конфликта на почве сецесионизма. На некоторое время Кремлю удалось привести к власти своих людей в лице Мешкова и им подобных. Но в первой половине 90-х гг. оборонный потенциал Украины и России был равноценен, а учитывая меньшую территорию нашего государства, в случае возникновения войны, Вооруженные Силы Украины могли не только дать отпор РФ, но даже победить.

Поэтому с распадом СССР Москва запустила спецоперацию по ядерному разоружению Украины и существенному сокращению обычных вооружений и численности нашей армии. Еще в конце 80-х годов в ряды украинского национально-демократического движения были инфильтрированы агенты российского влияния, которые действуют до сих пор.

Идею трагических последствий Чернобыльской катастрофы они использовали для пропаганды в украинском обществе идеи отказа от ядерного оружия. Безъядерный статус Украины был выписан уже в Декларации о государственном суверенитете Украины (июль 1990 г.), а посылание на этот документ было уже в историческом Акте о провозглашении независимости Украины (24 августа 1991 г.).

Видя неизбежность распада СССР, уже в сентябре 1991г. Москва стала давить на Киев относительно полного ядерного разоружения, а Украина в то время имела третий в мире ядерный потенциал. Все стратегические ядерные вооружения с территории Украины были направлены на США и страны Западной Европы. Поэтому Вашингтон, Лондон и Париж серьезно включились в давление по полному ядерному разоружению Киева. Стратегическое ядерное оружие и средства доставки были полностью вывезены из Украины в РФ или уничтожены в период 1991-96 годов.

Москва в конце 1991 г. также начала молниеносную операцию по выводу из Украины тактического ядерного оружия, которое, Киев мог употребить в любом направлении, не только западном, но и восточном. Уже к концу 1992 г. Кремль сумел вывезти из Украины на свою территорию все тактические ядерные боеголовки. Была задействована вся московская агентура, засевшая в новой политической власти Украины и в руководстве Вооруженных Сил. Меньше чем за год эта спецоперация была закончена. Киев не успел и глазом моргнуть, как оказался без тактического ядерного оружия. Затем россияне взялись за обычные вооружения.

К 1995 г. Москве удалось пролоббировать серьезное сокращение численность ВСУ, однако во время обострения ситуации в Крыму украинская армия еще была достаточна численной и неплохо вооруженной. Кремль скрепя зубами отступил. Понимая, что в будущем военном столкновении с Украиной нужно иметь многократное преимущество, Москва продолжала "стимулировать" разоружение украинской армии. Следующий конфликт в Керченском проливе в 2003 г. уже имел другую диспозицию, чем события 1994-95 гг. Однако политическое руководство в Киеве и в Симферополе тогда проявило серьезную решительность и готовность к борьбе. Москва снова вынуждена была отступить.

Для убаюкивания бдительности Киева, Кремль постоянно использовал миф о нерушимых исторических связях украинского и русского народов. К февралю 2014 года украинская армия благодаря стараниям Москвы с 1991 г. вообще имела плачевное состояние. РФ сумела на протяжении 23 лет серьезно коррумпировать часть представителей политической элиты в Киеве, а также руководства украинской армии и спецслужб. К февралю 2014 г. Кремль подчинил своему влиянию в Крыму ряд политических лидеров, а в Киеве определенное количество влиятельных людей, которые обогатились за счет торговли с Россией, поэтому они не были заинтересованы решительно противостоять открытому акту российской агрессии на полуострове. Результат этих событий известен.

Москва продолжает через своих агентов влияния свою деструктивную политику в Европе и Украине. РФ хотела недавно создать очаг напряженности в Косово, но решительный настрой европейского миротворческого контингента и вмешательство Вашингтона и Брюсселя не позволили Москве возобновить конфликт на межнациональной основе. Даже приезд к границе Сербии и Косово российского посла и военного атташе из Белграда как акт поддержки силам, которые выступали за конфликт, не помог.

Затем пророссийские силы раскачивали ситуацию в Черногории, но эта страна уже стала членом НАТО, поэтому перспектив разжигания внутреннего конфликта было мало. Сейчас во всю запущены "качели" в Боснии и Герцеговине, где пророссийские политики опять заговорили политическим языком 90-х годов прошлого века. Здесь НАТО и ЕС тоже на чеку и максимально внимательно мониторят ситуацию с готовностью действовать.

Поэтому, чтобы рассредоточить европейское внимание и бдительность украинской стороны, Москва запустила проект транспортировки беженцев из зоны конфликта на Ближнем Востоке в Беларусь. В.Путин договорился с А.Лукашенко, что это якобы инициатива Минска помочь нуждающимся переместиться в стабильные европейские страны. Подчеркну, что у Беларуси нет оперативной, аналитической и логистической возможности провести данную операцию, которая повторяет ход действий российских спецслужб осенью 2015 г., когда удалось запустить миграционный поток в Европу. Тогда новый вызов сместил со страниц европейских СМИ тему Донбасса на третий план.

Даже после окончания этого кризиса тема войны на Донбассе и оккупации Крыма не вернулась на первые страницы европейских медиа. Москва десятилетиями провоцирует конфликты в украинском обществе и конфронтацию между политическими силами. Кремль скрыто поддерживает не только пророссийские силы, но и радикалов. Нужно помнить, что Россия тайно финансирует все ультраправые и ультралевые движения в Европе, которые вносят сумятицу в обществе, считая их природными союзниками Москвы, а также поддерживает все конфликты и войны на всем постсоветском пространстве и шире. Поэтому в мире пора всем понять, что РФ есть главным мировым экспортером не столько нефти и газа, сколько нестабильности, конфликтов и войн.