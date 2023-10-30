Дипломатические отношения между российской федераций и Республикой Казахстан были установлены практически спустя год после распада ссср, а именно – 22 октября 1992 г. С тех пор сотрудничество двух стран динамично развивалось около 30 лет, и к началу 2022 года кремль всегда характеризовал их как "полноформатное взаимовыгодное партнерство во всех сферах деятельности". Ну очень кремлю так хотелось!

Россия и Казахстан были государствами-основателями в целом ряде международных организаций, в число которых входят Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайская организация сотрудничества. Обе страны последовательно выступали с дипломатическими инициативами, направленными на организацию и развитие Большого Евразийского партнерства. Только все эти "партнерства и дружбы" оказались шиты белыми нитками…

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Определенный тренд на охлаждение межгосударственных отношений был заложен в 2014 году с началом российской агрессии против Украины. Важным фактором в этом процессе стали экономические проблемы, испытываемые Республикой Казахстан вследствие санкционной политики стран Запада против россии – крупнейшего экономического партнера РК на постсоветском пространстве. Также сыграли свою роль опасения казахской стороны по поводу возможности повторения "крымского сценария" на территории других государств региона, например, в северных регионах Казахстана. Тем более с учетом риторики российских депутатов, которые неоднократно выступали с территориальными претензиями к Республике Казахстан.

Еще в конце 2020 года, глава комитета российской Госдумы по образованию и науке, член партии власти "Единая Россия" Вячеслав Никонов, выступая в эфире Первого канала назвал территорию Казахстана "большим подарком" России и Советского Союза. После Никонова, его коллега и однопартиец, депутат Евгений Федоров, потребовал "отдать территории" Казахстана россии.

Дальнейшее усложнение двусторонних отношений связано с полномасштабной военной агрессией против Украины в конце февраля 2022 года. Экономические санкции, введенные Евросоюзом и странами "коллективного Запада" в ответ на проведение россией так называемой "специальной военной операции", привели к установлению москвой запрета на вывоз нескольких категорий товаров, в перечень которых вошли сложное механическое и электронное оборудование, промышленная техника и транспортные средства. Кроме того, на две недели – с 14 по 31 марта 2022 г. – был ограничен экспорт зерна и кукурузы. Взаимные экономические ограничения ЕС и рф вызвали беспокойство руководства Казахстана в отношении будущего ЕАЭС, что выразилось в публичных сомнениях насчет смысла существования объединения при появлении нерыночных запретов на общем таможенном пространстве.

Ухудшение экономической ситуации в Казахстане, связанное с экстренными мерами россии в отношении товарооборота и каскадным эффектом антироссийских санкций, привели к ожидаемому ухудшению двухсторонних отношений, которое усугубилось разногласиями в геополитической сфере.

Визит министра обороны КНР Вэй Фэнхэ в Казахстан 25 апреля 2022 года, по результатам которого Китай выразил готовность противостоять "вмешательству некоторых держав в дела Центральной Азии", сохраняя приверженность Декларации о долговременном стратегическом партнерстве между государствами, четко дал понять кремлю, что его стремление контроля и влияния на Казахстан идет в разрез с амбициями Поднебесной.

Подлил "масла в огонь" визит президента Казахстана Токаева в Анкару, в ходе которого с Турцией было заключено соглашение о военном сотрудничестве и открытии в Алматы производства беспилотных летательных аппаратов ANKA как качественно нового взаимодействия, направленного на развитие военно-промышленного комплекса Казахстана. Отдельного внимания также заслуживает заявление сторон о готовности Турции прийти на помощь Казахстану в случае внешней агрессии. Ранее подобные союзнические обязательства турецкой стороной открыто не декларировались.

Памятное выступление президента Республики Казахстан Токаева на Петербургском международном экономическом форуме, во время которого главой государства было сделано заявление об отказе в дипломатическом признании "республикам Донбасса", вместе с заявлением представителя администрации президента Т.М. Сулейменова 29 марта 2022 года о том, что "Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС", было расценено кремлем, как напрямую недружественный шаг.

Безусловно, показательными в отношениях между двумя государствами стали январские события в Казахстане, где со 2 января 2022 года начались массовые протесты, вызванные повышением цен на газ. Протесты быстро переросли в беспорядки, и к 4 января в стране было введено чрезвычайное положение.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворческие силы, в состав которых входили российские войска. Россия активно использовала ситуацию в Казахстане для укрепления своего влияния в регионе и попыталась подчеркнуть "возросший долг" Казахстана, на что президент Токаев, комментируя прокремлевский нарратив, ответил, что "миротворческий контингент ОДКБ не является личной армией в. путина или россии", а служит интересам всех стран-участниц, а помощь организации в январских событиях является не "спасением", а защитой интересов всех членов ОДКБ".

В сентябре-октябре 2022 года важным фактором в отношениях между Россией и Казахстаном стал существенно возросший поток мигрантов в РК на фоне объявленной путиным 21 сентября 2022 года частичной мобилизации. МВД Казахстана заявило о порядке ста тысяч российских граждан, въехавших на территорию республики за указанный период.

С одной стороны, такими темпами в Казахстане начнет активно воссоздаваться российская диаспора, которая на протяжении последних 30 лет уменьшалась и размывалась под воздействием ряда внешних и внутренних факторов, что может повлечь за собой тренд на некое расширение границ "русского мира".

С другой – активизируются русофобские тенденции в казахстанской политике и общественных отношениях, неоднократно проявлявшиеся в предыдущие годы, в том числе, в виде "языковых патрулей". Естественно, кремль приложит все усилия для интенсификации диаспоральной политики (или, что более вероятно, получит огромную кризисную точку в отношениях двух стран).

25 октября казахстанцы отмечают День Республики. 33 года назад с принятием Декларации о государственном суверенитете восторжествовала историческая справедливость. Этот важнейший документ открыл дорогу Независимости Казахстана. Россия, естественно, в своем "искреннем" поздравлении "братского народа" заявила о том, что готова помочь защитить независимость Казахстана. Только вряд ли хоть кого-то в Казахстане привлекает такая "помощь".

20 октября Казахстан присоединился к технологическим санкциям против в россии и ввел запрет на экспорт в рф 106 товарных позиций. Это запчасти для дронов, специальная электроника, чипы, которые могут быть использованы в военных целях. А по итогам состоявшейся 23 октября встрече глав МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с коллегами из Евросоюза, было сделано совместное заявление, в котором страны Центральной Азии пообещали ЕС бороться с попытками россии обойти санкции. Казахстан также присоединился к санкциям, которые ввел ЕС против Беларуси.

С одной стороны, Токаев и правительство Казахстана четко дают понять, что им не по пути с путинской россией, которая затягивает весь мир в пропасть тотальной катастрофы. Но, с другой стороны – Токаев лично приехал на день рождения путина… К тому же, россия, Казахстан и Узбекистан заключили "газовый союз". Планируется, что модернизация газопровода "Средняя Азия – Центр", который теперь будет работать в реверсном режиме, перекачивая российский газ в Узбекистан через территорию Казахстана, позволит решить ряд внутриэкономических вопросов стран СНГ, а также станет частью ещё более масштабного проекта по преобразованию Средней Азии. Для москвы это прежде всего означает усиление своего влияния в регионе, а также создания альтернативных торговых цепочек, которые должны проходить по всей Азии.

Страны Центральной Азии постепенно отдаляются от россии. Но даже строительство в рамках нацпроекта "Безопасная страна" 20 новых пограничных застав на границе с россией абсолютно не говорит о том, что москва "потеряла" Казахстан. Его невозможно сейчас ни приобрести, ни потерять. Казахстан не готов к принятию определенной стороны в геополитике. Токаев в поиске минимум "двух стульев", на которых он сможет пересидеть сложную ситуацию необходимости выбора и принять в результате сторону самого сильного в регионе геополитического игрока.