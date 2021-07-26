Мощная песчаная буря накрыла одну из провинций Китая и вызвала хаос на дорогах. Видео

На северо-западе Китая в городе Дуньхуан в воскресенье, 25 июля, поднялась мощная песчаная буря. Она вызвала хаос на скоростных автомагистралях.

Шторм поднялся около 15:00. Как видно на кадрах с места инцидента, песчаная буря с облаками пыли поднялась на высоту не менее 100 метров, сообщает Clips (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Непогода вынудила местную полицию вести контроль за дорожным движением на платных дорогах. Они просили водителей съехать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания, чтобы переждать песчаную бурю.

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Отмечается, что в городе Дуньхуан, где поднялся шторм, находится крупнейшая пещера раннебуддийского храмового комплекса Цяньфоду под названием Гроты Могао. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре пустыни Сахара на границе Алжира, Нигера и Мали образовалась огромная пылевая буря. Из-за штормового ветра частицы пыли и песка поднялись в атмосферу на значительную высоту.