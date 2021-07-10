В Сахаре возникла огромная пылевая буря: как отразится на Украине. Фото

В центре пустыни Сахара на границе Алжира, Нигера и Мали образовалась огромная пылевая буря. Из-за штормового ветра частицы пыли и песка поднялись в атмосферу на значительную высоту.

Теперь атмосферные потоки "тянут" пылевое облако на северо-запад, в Атлантику. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, согласно прогнозу, уже через несколько дней пылевая буря пройдет океан и ухудшит воздух западного побережья США.

Сама буря на территорию Украины прямого влияния не окажет, но мельчайшие частицы пыли, не осядут, останутся в атмосфере, превратившись в ядра конденсации или кристаллизации, на которых образуются и растут облака. В Укргидрометцентре пояснили, что они присутствуют в каждой капле дождевой воды и каждой снежинке.

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"Именно таким образом, они с западным потоком попадут в Европу и, возможно, именно на ваш зонтик за несколько недель упадет капля дождя, сформированная на пылинке этой бури", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в августе в Украине погода будет связана с постепенным и постоянным похолоданием. Хотя температурный максимум последнего летнего месяца составит +35 градусов.