'Морской пояс безопасности-2024': Иран, Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения

Во вторник, 12 марта, Иран, Китай и Россия начнут совместные военно-морские учения под названием "Морской пояс безопасности - 2024". Тренировки пройдут в северной части Индийского океана.

Об этом сообщает агентство Irna. В этих учениях примут участие военные морские силы Ирана, Китая и России.

Кроме того, на мероприятии будут присутствовать представители вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР.

Отмечается, что главными целями учений являются якобы укрепление безопасности в регионе, защита международной морской торговли, расширение многостороннего сотрудничества между странами-участницами, борьба с пиратством и терроризмом, обмен оперативным и тактическим опытом, а также демонстрация способности стран "совместно обеспечивать мир во всем мире".

Напомним, Магнус Меланд, мэр норвежского города Сер-Варангер, который находится на границе с РФ, граничит с российским городом Печенга, заявил, что нужно отменить соглашение о дружбе и сотрудничестве между муниципалитетами городов. К такому решению он пришел после того, как увидел фото вооруженных российских детей на военных учениях.

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