Молдова не пропустила в Приднестровье российского пропагандиста

Власти Молдовы не пустили в страну пропагандиста российского издания "РИА Новости" Артура Шайхутдинова. Он направлялся в Приднестровье для "освещения ситуации" в регионе.

Об этом сообщает NewsMaker. Издание отмечает, что журналисту из страны-агрессора отказали во въезде из-за отсутствия аккредитации Министерства иностранных дел.

"Такое решение приняли в связи с тем, что не были соблюдены законные условия для получения разрешения на пересечение государственной границы", – пояснила пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки.

Сам корреспондент заявил, что его документы поместили в конверт и отдали экипажу, который вернет их после посадки в Стамбуле, откуда он и прилетел.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль и Германия призвали своих граждан как можно скорее покинуть территорию Приднестровья из-за "ухудшения ситуации с безопасностью". С аналогичными рекомендациями выступили в дипломатических учреждениях США, Канады, Британии, Болгарии и Франции.