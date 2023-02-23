Молдова начинает выход из соглашений СНГ, — глава МИД Попеску

Министр иностранных дел Нику Попеску сообщает, что на этой неделе Республика Молдова начнет процесс денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. Вице-премьер утверждает, что отказываются только от договоренностей, которые несовместимы с нашими обязательствами по вступлению в Евросоюз.

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Об этом сообщает издание NewsMaker. Выход из этих соглашений связан с тем, что они "не актуальны или не работают, или не применяются, или против Республики Молдова"

"Республика Молдова уже действует в очень широком спектре, чтобы ограничить попытки России дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова. В эти дни мы также начинаем процесс денонсации к некоторым соглашениям в рамках СНГ. Наши учреждения провели анализ актуальности нескольких соглашений, подписанных в рамках СНГ, и в эти дни мы начинаем процесс выхода Молдовы из десятков соглашений. Мы обновляем этот список и опубликуем его. Только по линии МВД мы продолжим денонсацию 20 соглашений", – заявил вице-премьер.

Нику Попеску утверждает, что выход из этих соглашений связан с тем, что они "не актуальны или не работают, или не применяются, или против Республики Молдова".

"Республика Молдова присоединится к Европейскому Союзу и абсолютно другим целям внешней политики, участие в других институтах будет подчинено цели европейской интеграции. Очевидно, что этот выход из СНГ или исключение этих соглашений, несовместимых с нашими обязательствами, будет продолжаться. Это юридическая вещь", – добавил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламент Молдовы в четверг утвердил прозападное правительство во главе с новым премьер-министром Дорином Речаном. Он пообещал оживить экономику и наметить курс на Европейский Союз.

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