Миссия США при ОБСЕ не поверила заявлению России об отводе войск

Российская Федерация и контролируемые ею наемники на Донбассе не стремятся снижать напряженность в зоне боевых действий. При этом заявления РФ о начале отвода своих войск от украинской границы похожи на аналогичные слова российских властей, которые звучали в 2014 году.

Об этом сказано в заявлении миссии США при ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте в четверг, 29 апреля. В Соединенных Штатах отметили, что они будут пристально следить за ситуацией и поддерживать контакт с Украиной и другими партнерами, в частности, по НАТО.

"Безусловно, Россия продолжает активно препятствовать мирному процессу. Она подпитывает конфликт, начатый более семи лет назад; в последние месяцы Россия стремилась усилить напряженность на местах, отрицая, что она является стороной в конфликте, и увековечивая ложную версию о том, что Россия является беспристрастным посредником", – отметили в США.

В последнее время сильно увеличилась интенсивность обстрелов на Донбассе со стороны оккупантов. Так, с июля по ноябрь ежемесячно фиксировали около 600 нарушений, в декабре-январе – около 2800, а с начала апреля в ОБСЕ сообщили уже о 6600 нарушениях режима прекращения огня.

В американской миссии добавили, что полный отвод войск РФ из Крыма и от границы Украины "был бы очень долгожданным событием". Россию также призвали воздержаться от дальнейшей эскалации и предпринять шаги для снятия напряженности в регионе.

В США акцентировали также на необходимости возобновления режима прекращения огня и освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных, прекращения оккупации украинского Крыма и выведения российской техники и вооружения с востока Украины.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты наблюдают отвод лишь некоторых российских сил от украинской границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "Л/ДНР" с 18 по 22 мая проведут командно-штабные учения, в ходе которых будут отрабатывать наступление.