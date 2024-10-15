Мишель пригласил Зеленского на саммит Европейского совета в четверг: должен представить План победы

Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского совета, который состоится в четверг, 17 октября. По словам европейца, украинский лидер должен "подвести итоги последних событий в войне России против Украины и представить свой План победы".

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Об этом Шарль Мишель написал в соцсети Х. Хотя в Офисе президента этот визит еще не анонсирован, сам Зеленский уже сообщил, что на этой неделе Украина представит План победы всем партнерам в Европе.

Журналисты "Радио Свобода" в Брюсселе уверяют, что Зеленский будет выступать на саммите Европейского Совета не по видеосвязи, а лично. При этом ранее сообщалось, что 16 октября Зеленский выступит в Верховной Раде, где предположительно публично представит План победы Украины. Официальных подтверждений о выступлении президента перед нардепами нет.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк также говорил, что Зеленский в ближайшие дни представит План украинцам. Основные акценты уже известны, но президент предоставит дополнительные детали.

В ходе визита в США Зеленский представлял План победы президенту Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты Штатов. Подводя итог поездке, украинский лидер тогда говорил, что можно лишь силой заставить Россию уважать правила, а Украина получила полную поддержку стратегии приближения мира.

В свою очередь, государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что США тщательно изучают представленный Зеленским План победы. Вашингтон также определяется с дальнейшими шагами, которые бы помогли украинцам победить в войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

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