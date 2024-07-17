У Киева есть лишь несколько месяцев для поиска алгоритма справедливого мира, который не только будет приемлем для Украины, но и получит поддержку ЕС и устроит Трампа. Иначе карту нашего государства ножницами безразличия будут перекраивать зодчие новой американской геополитики.

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Один із них — радикальніша копія Трампа, щойно представлений кандидат на посаду віцепрезидента США Джей Ді Венс. Це йому приписують цитату: "Я маю бути чесним з вами, мені байдуже, що так чи інакше відбудеться з Україною". А ще він:

– разом з іншими "респами" підписував звернення до Байдена із закликом припинити безлімітну "допомогу Україні", а також повʼязував її з "припиненням тиску" на московську православну церкву в Україні;

– вимагав від Зеленського визнати, що Україна зрештою поступиться частиною своїх територій агресору, а також виступав за нейтралітет нашої держави ("Заявлена Зеленським мета війни — повернення до кордонів 1991 року — це фантастика", — казав він);

"Проблема України — це не Республіканська партія, це математика. Україні потрібно більше солдатів, ніж вона може знайти, навіть за умови драконівської мобілізації. Їй потрібно більше зброї, ніж США здатні надати", — Венс.

Ну ви зрозуміли, — він один з апологетів жорстких перемовин Києва та москви. А ще він завзятий антиглобаліст, бо родом з регіону, постраждалого через перенесення виробництв за кордон, тобто виступатиме за конфлікт із ЄС.

Навіть за характером він подібний до Трампа, в минулому вони часто лаялися, Венс називав "Дона" фашистом, а той у відповідь принижував молодого політика. Та спільна схильність знаходити прості рішення складних проблем зріднила політиків.

Таких, як Венс, чимало. Ось, наприклад, ексдиректор національної розвідки Річард Гренелл, претендент на високий пост в адміністрації консерваторів, взагалі запропонував створити в Україні декілька автономних зон і заблокувати членство в НАТО.

Питання не лише у прізвищах: після епічного фото Трампа — із закривавленим обличчям та піднятим жестом "Боротьба" — президентські вибори в США зі швидкістю кулі вийшли за межі раціональності та перетворились на суцільне видовищне шоу. І агресія тут приходить на зміну розважливості: виборцям кортітиме емоцій і тільки...

Шоу — це територія Трампа, який — за всіма законами драматургії — "перемагає смерть" і утверджується як "борець та мученик". Це не лише розганяє рейтинг, але й додає кандидату впевненості. А впевненість змінює політичну парадигму: якщо під час першої президентської каденції Трамп "розгубив" відсотки своїх обіцянок, то зараз він візьметься втілювати найрадикальніші із них.

На жаль, очікувати з боку демократів особливого опору не варто: похилий, кволий демократичний лібералізм невпевнений у собі, навіть не здатен себе захистити, і програє політичне змагання політичному анархізму.

З українського погляду, трампізм — це "миротворчість з глушником", яка спроможна продірявити політичну голову кожному, хто не згоден з її думкою. Києву важко буде вести дискусію з Вашингтоном доти, доки путін серйозно не накосячить у взаєминах з лідером Білого дому.

Саме тому Україна і повинна поспішати в пошуках спільної позиції з євроспільнотою, яка може зацікавити трампізм нового розливу.