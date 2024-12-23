Мирного соглашения о завершении войны в Украине можно достичь через давление на Россию: Салливан обратился с призывом к Трампу

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Джо Байдена оставляет Дональда Трампа в очень сильной позиции в мире. Поэтому он обратился к команде избранного лидера, сказав, что мирного соглашения о завершении войны в Украине можно достичь только через давление на Россию.

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Об этом чиновник говорил в интервью, которое транслировалось в телепрограмме CNN 22 декабря, передает Politico. Журналисты подчеркнули, что на его посту в администрации Трампа предстанет уже конгрессмен Майкл Уолц (республиканец от Флориды).

"Я думаю, что то, что мы передаем, – это очень сильная рука Соединенных Штатов с точки зрения нашей национальной мощи, прочности наших альянсов и того ключевого момента, что конкуренты и противники Америки слабее и находятся под большим давлением, чем когда-либо. Я горжусь тем, что мы передаем", – заявил Салливан.

Он сказал, что одна важная идея, в которой американская позиция улучшилась за последние четыре года, – это военная готовность. И в этом контексте призвал Трампа продолжать оказывать давление на Россию, которое президент Джо Байден применял к режиму кремлевского диктатора Путина с начала войны против Украины.

"Нам нужны рычаги. И этот рычаг – постоянная военная поддержка Украины", – сказал чиновник Белого дома о том, что именно нужно делать для будущего справедливого соглашения между РФ и Украиной.

Ранее Салливан не исключил возможность включения Китая в "создание условий справедливого мира в Украине" – идеи, которую продвигает Трамп. По его словам, она "не сумасшедшая". В то же время он добавил, что в таких переговорах Киева и Москвы Пекин "не должен играть ведущую роль".

Как сообщал OBOZ.UA, Кит Келлог, которого Трамп объявил своим спецпредставителем по вопросам Украины и России, заявил, что Москва и Киев "уже готовы" к мирным переговорам. Далее он добавил, мол, "нужен рефери, чтобы их разнять".

Недавно СМИ анонсировали визит спецпредставителя Трампа в Украину. Хотя сперва Келлог посетит лидеров стран Европы, потому что главная цель его тура – это выяснение позиции ЕС относительно развертывания в Украине их войск.

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