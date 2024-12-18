'Идея не безумна': у Байдена допустили участие Китая в переговорах Украины и России, но с ограничениями

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан допускает возможность присоединения Китая к переговорам Украины и России. Идею о приобщении Китая к "созданию условий справедливого мира в Украине" ранее высказал новоизбранный президент США Дональд Трамп. И, по словам Салливана, она "не сумасшедшая".

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Об этом советник Белого дома по национальной безопасности говорил во время встречи с главой консалтинговой компании по исследованию политических рисков Eurasia Group Йеном Бреммером. Однако Салливан подчеркнул, что Пекин в таких переговорах "не должен играть ведущей роли".

"Вы же не хотите, чтобы Китай диктовал условия в Украине. И вы не хотите, чтобы он стал доминирующим посредником на европейской арене", – сказал Салливан.

По его словам, о китайской роли в поиске мира в Украине нужно говорить с европейцами и, прежде всего, с украинцами.

"Поэтому возникает вопрос, каким способом они могут присоединиться – как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушиваться", – сказал он.

Так или иначе, но правительству действующего президента США, как и будущему правительству президента Трампа, следует действовать одинаково. То есть и дальше поддерживать Украину, чтобы она имела сильные позиции на переговорах.

"Я считаю, что одна из важнейших вещей, которую должны показать Соединенные Штаты, нынешняя и последующая администрация, – это готовность поддерживать украинцев и обеспечить их тем, что они нуждаются в защите. Потому что это будет рычаг, необходимый для достижения хорошего результата при переговорах", – объяснил он.

Салливан добавил: несмотря на мысли о низкой эффективности санкций против РФ, российская экономика "переживает настоящие проблемы", и эти проблемы будут увеличиваться в ближайшем будущем.

Это, по его словам, значительная растущая инфляция, процентные ставки выше 20%, подавляющие инвестиции, большие деньги, которые уходят из бюджета на поощрение военных, чтобы они воевали, и значительные потери среди военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Кит Келлог, которого избранный президент США Трамп уже объявил своим спецпредставителем по вопросам Украины и России, сделал заявление о завершении войны в нашей стране. По его мнению, и Москва, и Киев уже готовы к мирным переговорам.

Причем новый президент США даже может пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

Между тем, Украина начала активный диалог с переходной администрацией Трампа относительно прекращения войны с Россией. Главной целью переговоров является согласование позиций по мирному урегулированию еще до инаугурации Трампа.

Напомним, что Кит Келлог планирует посетить Украину уже в ближайшее время. Визит может пройти в начале января 2025 года.

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