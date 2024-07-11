В США и нескольких странах Европы, включая Германию и Турцию, приближается Неделя порабощенных народов. Это – ежегодная инициатива, привлекающая внимание к проблемам народов, страдающих Российской Империей, а теперь от ее наследника – РФ.

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В этой связи активисты, призывающие к деколонизации России и освобождению всех народов, имеющих право на самоопределение, готовятся провести ряд акций. Об этом OBOZ.UA рассказали организаторы.

Стоит отметить, что Неделя порабощенных народов (англ. Captive Nations Week) – ежегодный комплекс массовых мероприятий, изначально преследовавший цель привлечения внимания общественности Соединенных Штатов к проблеме порабощенных народов, находящихся под контролем коммунистических режимов.

Эта инициатива, начатая в США в 1953 году и официально признанная резолюцией Конгресса в 1959 году, сосредотачивает внимание на имперском влиянии России на национальность и свободы стран, утративших независимость из-за имперской политики. В рамках этой недели организуются различные мероприятия, направленные на поддержку и осознание проблем порабощенных народов.

В тексте резолюции Конгресса указаны страны, утратившие независимость из-за имперской политики России, в частности, это "Польша, Венгрия, Литва, Украина, Чехословакия, Латвия, Эстония, Беларусь, Румыния, Восточная Германия, Болгария, континентальный Китай, Армения, Азербайджан, Грузия. , Северная Корея, Албания, Идель-Урал, Тибет, Казакия, Туркестан, Северный Вьетнам и другие".

Современные акции в этих странах – ответ на имперские амбиции и шовинистические стремления России.

"В современных условиях, когда мир нуждается в деколонизации российской империи, а т.н. малые народы РФ стремятся к независимости, пользуясь случаем "Лига свободных Наций" проводит публичные акции в городах Европы, в которых принимают участие антиимперские россияне, белорусы, украинцы и другие с целью привлечения внимания к шовинизму так называемой Российской Федерации, о колониализме и порабощении коренных народов России", – отметили организаторы.

График акций

19 июля

Германия, Бонна.

10:30. Консульство России в Германии по адресу ул. Waldstraße 42, 53177 Бонн.

20 июля

США, Нью-Йорк.

В 11 часов у. Times Square, Манхаттан, Нью-Йорк.

21 июля

Турция. Анталия.

11:00. Площадь перед торговым комплексом Терра-Сити.

21 июля

США, Лос-Анджелес.

11:00 утра. Beverly Hills, 1302 Парк Way, Калифорния.

Напомним, в начале ноября в Украине стартовал уникальный образовательный проект – Университет Свободных Народов, целью которого является изучение теории и практики национально-освободительной борьбы представителями порабощенных народов Российской Федерации, открыто поддерживающих Украину и стремящихся к созданию собственных независимых государств на руинах московской империи.

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