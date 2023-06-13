"Мир, что с тобой не так?" Бурдж-Халифа в день России подсветили триколором, в сети возмущены. Видео

В городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) решили в честь дня России 12 июня подсветить самый высокий небоскреб на планете Бурдж-Халифа цветами флага-триколора. Многих пользователей сети возмутило, что организаторы прославляли государство-агрессора и террориста, ответственного за множество военных преступлений.

Видео дня

Администрацию Бурдж-Халифа, судя по всему, ничего не смутило. На официальной странице в Instagram они обнародовали видео светового шоу, расхвалив "достижения" РФ и поздравив ее граждан (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Пресс-служба подписала ролик так: "Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России".

Более того, администрация пожелала русскому народу "памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием". Видео они сопроводили звуками гимна страны-террориста.

Этот пост собрал более 97 тыс. комментариев (по состоянию на 15:30 13 июня). Множество пользователей сети из Украины и других государств осудили организаторов за это шоу и хвалебные речи в адрес Российской Федерации. Стоит отметить, что комментировали видео и фанаты Кремля – они радовались такому подарку и писали о "великой" России.

"Мир, что с тобой не так?" "Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю геноцида, яркую террористическую культуру и выдающиеся достижения России в области экоцида", "Стыд! Россия – террористическая страна!" "Это же флаг страны-террориста и убийцы", "Очередное доказательство того, что мир вообще не понимает, что происходит", "Если вы нейтральны в ситуациях несправедливости, вы выбрали сторону угнетателя", "Боже, какой стыд! Как досадно, что сейчас деньги важнее совести и человечности", "Слава Украине! Позор Дубаю!" "Поддерживать убийц? Фу!" "Нет слов", – озвучивают свое возмущение комментаторы.

Добавим: небоскреб Бурдж-Халифа (название до 2010 года Бурдж-Дубай) является самым высоким в мире. Его высота – 828 метров. У здания 163 этажа (не включая технические этажи-уровни – 46 в шпиле и 2 в фундаменте). Торжественная церемония открытия Бурдж-Халифа состоялась 4 января 2010 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 июня президент Владимир Зеленский принял в Украине Мариам Альмхейре – министра по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов и главу Офиса по международным делам при президенте ОАЭ.

– Глава украинского государства поблагодарил Эмираты за поддержку нашего народа и оказанную гуманитарную помощь, отдельно акцентировав на важности предложенной Киевом формулы мира.

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