Минобороны Японии запросило рекордный бюджет из-за угрозы со стороны Китая: что известно

Министерство обороны Японии стремится получить рекордный бюджет на следующий год – речь идет о сумме в 8,5 трлн иен (59 миллиардов долларов). Столько средств оборонное ведомство запросило в связи с растущей угрозой со стороны Китая.

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Об этом пишет Associated Press. Япония стремится усилить свои силы сдерживания на юго-западных островах.

Представители минобороны страны также объявили, что хотят сосредоточиться на беспилотном оружии и искусственном интеллекте, чтобы компенсировать уменьшение количества военнослужащих в результате сокращения населения страны.

Отмечается, что боевые беспилотники "меняют правила игры", ведь они могут выполнять многочасовые миссии и снизить человеческие потери во время боя. Их называют основной опорой текущего наращивания военной силы Японии.

"970 миллиардов иен (6,7 миллиарда долларов) из бюджетного запроса на 2025 год покрывают расходы на укрепление способности нанести ответный удар путем разработки и закупки ракет большой дальности и оборудования для их запуска, в том числе с эсминца типа "Иджис". Приблизительно одна треть из них идет на группу спутников, направленную на усиление возможностей выявления деятельности, связанной с ракетами, поскольку Северная Корея, Китай и Россия разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые труднее обнаружить и отследить", – сообщили в минобороны.

Этот запрос министерства на 2025 год знаменует собой третий год быстрого пятилетнего плана наращивания военных мощностей Японии согласно текущей стратегии безопасности правительства.

Согласно этому плану Япония планирует потратить 43 триллиона иен (297 миллиардов долларов) к 2027 году, чтобы удвоить свои ежегодные военные расходы примерно до 10 триллионов иен. Это делает ее страной №3 в мире по расходам на военные нужды после США и Китая.

"В последние годы Япония стремительно наращивает оборону юго-западного региона на фоне растущей военной угрозы Китая и напряжения в региональных морях", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Японии обнародовали проект 155-мм зенитной артиллерийской системы, которая сможет уничтожать дроны на малых дистанциях. Предполагается, что эта система сможет сбивать воздушные цели на расстоянии 5-15 км.

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